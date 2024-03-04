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РИА Новости

Путин подписал указ о военных сборах в 2024 году

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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы в 2024 году

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2024 году, соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Как говорится в документе, россияне, пребывающие в запасе, подлежат призыву на военные сборы в Вооруженных силах, войсках Росгвардии, а также подразделениях МЧС.

Правительству и региональным властям поручено обеспечить связанные с проведением сборов мероприятия.

Ежегодное мероприятие

Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно.

Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.

Порядок выплаты зарплаты призванным на сборы

Во время прохождения сборов военнообязанным и, соответственно, его отсутствия на рабочем месте выплаты среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы предусмотрены законодательством независимо от того, является предприятие (учреждение) государственным либо частным.

Расчет денежной компенсации учитывает время пребывания призванного на сборы в военкомате и в воинской части. Оно фиксируется в справке военкомата. Осуществление расходов, может производиться в соответствии с окладом по воинской должности, предусмотренной штатом части, и оклада по воинскому званию, среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы. Все причитающиеся деньги должны быть выплачены не позже даты убытия прошедших сборы граждан из воинской части.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
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