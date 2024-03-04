infoBRICS: в случае прямого столкновения Россия уничтожит военные базы НАТО

Макрон не исключает возможности отправки европейских войск на Украину, напоминает автор статьи из infoBRICS. Однако прежде чем решиться на прямой военный конфликт с Россией, Западу нужно понять – у Москвы есть оружие, которым она ударит по НАТО и при этом не отправит солдат на передовую.

Драголюб Боснич

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность отправки европейских войск на Украину. Хотя он признал, что в НАТО нет единого мнения на этот счет, Макрон настаивал на том, что "ничего нельзя исключать" и что Запад "сделает все возможное, чтобы Россия не победила". На следующий день премьер-министр Франции Габриэль Атталь повторил эту мысль, заявив, что в рамках продолжающихся боевых действий Париж "не может ничего исключать". Как и Макрон, он признал, что консенсуса по этому вопросу нет, но он также настаивает на том, Европа должна одержать победу над Россией. В связи с этим возникает очевидный вопрос: что именно может сделать политический Запад (тем более Франция в одиночку), чтобы "обеспечить" поражение Москвы?

Во-первых, необходимо создать определенную коалицию. НАТО не может вмешаться в ситуацию на Украине по той простой причине, что неонацистская хунта не является ее официальным членом. Для применения четвертой или пятой статьи Устава НАТО потребуется внешний враг, угрожающий одной или нескольким странам – членам альянса. И даже в этом случае все они должны будут согласиться на коллективную оборону. Насколько вероятно, что такие страны, как Португалия, Испания или Италия, вступят в прямой конфликт с такой сверхдержавой, как Россия, даже в том случае, если Москва решит вмешаться в дела таких стран, как Эстония или Латвия? И это не говоря уже о том, что речь идет о киевском режиме. Перспектива помогать такому коррумпированному и даже террористическому образованию не слишком привлекательна.

Во-вторых, даже если такая коалиция и будет создана, в нее почти наверняка войдут такие патологически русофобские страны, как Великобритания, Польша и страны Балтии. Это фактически разделило бы НАТО на "группы" – в зависимости от того, кто находится в прямом конфликте с Россией, а кто нет. Соединенные Штаты не могут напрямую участвовать в боевых действиях, так как это создаст риск ядерного конфликта в мире, а значит, Вашингтон ограничится тем, что он уже делает на Украине – логистикой, разведкой, наблюдением, рекогносцировкой, тайными операциями и косвенной поддержкой в целом. При этом остается вопрос: кто будет вести реальные военные действия против российских войск?

Совершенно очевидно, что основную часть войск должна предоставить неонацистская хунта. Проблема лишь в том, что именно этим они и занимаются последние два года, и все идет не очень хорошо, особенно в последние недели. Лучшее оружие и техника стран НАТО были уничтожены российской армией за считанные дни. И хотя на территории Украины действуют силы киевского режима (по крайней мере, официально), нет никаких доказательств того, что солдаты НАТО справились бы с этой задачей лучше, даже наоборот. Несколько западных стран, включая США и Великобританию, уже направили туда военных, замаскированных под добровольцев или наемников, для проведения секретных операций. По сообщениям, русские даже взяли в плен польских и немецких бойцов, направленных для поддержки крупномасштабных операций ВСУ с использованием бронетехники, предоставленной НАТО.

Кроме того, западные специалисты, по общему мнению, применяют и другую, более сложную технику, такую как ЗРК "Пэтриот" и различные средства ПВО, которые ВСУ просто не успели освоить. То же самое можно сказать и о других системах вооружения, таких как РСЗО M270 MLRS и HIMARS. Один только этот факт уже делает военнослужащих НАТО главной мишенью российской армии. Собственно, 16 января она уже нанесла удар по Харькову и уничтожила не менее 60 французских наемников. Российские источники писали, что это были "высококвалифицированные специалисты, использовавшие оружие, применение которого было слишком сложной задачей для обычных призывников". Это может частично объяснить довольно эмоциональную реакцию Макрона.

Также вполне возможно, что Париж хочет отомстить за потерю своих африканских (нео)колоний, в частности Нигера, что ставит под угрозу разработку месторождений урана и других важных ресурсов. А добыча урана крайне важна для Франции, поскольку она по-прежнему занимает второе место в мире по количеству атомных электростанций (всего их 56). Парижу невыгодно покупать африканский уран за полную цену, поэтому он держал такие страны, как Нигер, Мали и Буркина-Фасо, в (нео)колониальных тисках более полувека после официального предоставления им "независимости". После того как российские военные, в частности ЧВК "Вагнер", покончили с этим, Франция была вынуждена искать альтернативы, поскольку до 70% ее энергетических потребностей покрывается за счет атомных электростанций.

Тем не менее энергетические проблемы Макрона, безусловно, не являются причиной для вступления Европы в военный конфликт с такой военной сверхдержавой, как Россия, и подавляющее большинство лидеров ЕС ясно дали это понять. Кроме того, даже если потенциальный прямой конфликт с Россией будет развиваться без применения оружия массового поражения – а в этой области Москва полностью доминирует, – политический Запад не обладает превосходством в обычных вооружениях, несмотря на все их грезы об этом. Российская армия почти наверняка не отправит миллионы своих солдат на захват территории в Польше или других странах, которые будут участниками конфликта на западе Украины. Вместо этого они запустят сотни крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет большой дальности по военным целям.

Это будет лишь первоначальная реакция, которая, несомненно, распространится и на другие стратегически важные объекты во всех странах-участницах, в частности на их энергетические системы, промышленные предприятия и в целом на все, что имеет потенциал двойного назначения (то есть может быть использовано в военных целях). Другими словами, Москва нанесет удар по всем целям, которые сочтет важными в военном отношении, отбрасывая экономику этих стран на десятилетия назад. Ни один здравомыслящий лидер независимого (или хотя бы частично независимого) государства не захочет столкнуться с такими последствиями. А у ЕС нет возможности ответить России без риска спровоцировать ядерную войну, в которой он наверняка проиграет, поскольку он не может содержать свой стратегический арсенал даже в мирное время.