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ТАСС

Лидер "Альтернативы для Германии" выступил против поставки ракет Taurus Украине

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Тино Хрупалла
Тино Хрупалла.
Источник изображения: cdni.rt.com

Тино Хрупалла утверждает, что такой шаг способен в перспективе "втянуть ФРГ в глубокую войну"

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла после появления в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus выступил категорически против поставки ракет Украине.

"Сообщается, что офицеры Бундесвера сделали оценку, что Крымский мост может быть атакован немецкими ракетами Taurus. Этот символический акт втянул бы Германию в глубокую войну", - написал Хрупалла на своей странице в X (ранее Twitter). "Нет поставке Taurus", - подчеркнул он.

Ранее в пятницу главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также детали подготовки атаки. Агентство DPA со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ сообщило, что Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку по факту возможного перехвата.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль пока не обладает информацией о содержании записи беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос об обсуждении немецкими высокопоставленными офицерами нанесения ударов по Крымскому мосту будет заслушан на ближайшем заседании нижней палаты парламента.

Шольц неоднократно подчеркивал, что он против поставок ракет Taurus Украине. Свою позицию Шольц обосновывает опасностью того, что Германия может быть втянута в конфликт. В четверг в ходе разговора с гражданами в Дрездене глава правительства ФРГ вновь выступил против поставок Taurus Киеву, объяснив это тем, что при неправильном программировании ракеты могут поражать цели в Москве. 

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