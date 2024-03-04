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Военное обозрение

Опубликованы фотографии разбившегося истребителя МиГ-29УБ ВВС Мьянмы

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Источник изображения: topwar.ru

Истребитель МиГ-29УБ Мьянмы разбился в четверг в сельской местности центрального региона Магуэй из-за технической неисправности во время выполнения учебных маневров. Как сообщило государственное телевидение MRTV, пилот катапультировался и был эвакуирован.

Вооруженные силы Мьянмы потеряли по меньшей мере четыре вертолета и три реактивных истребителя с тех пор, как в феврале 2021 года генерал Мин Аун Хлайн захватил власть, после чего в стране развернулись боевые действия. Правительственные войска, которые в настоящее время ведут наступление в различных частях страны, интенсивно используют авиацию.

Источник изображения: topwar.ru

Боевики несколько раз заявляли, что поражали авиатехнику, однако нет доказательств того, что потерянные вертолеты и самолеты были именно сбиты.

Местные жители сообщают, что при крушении МиГ-29УБ в регионе Магуэй самолет упал на поле в западной части деревни, два пилота благополучно катапультировались. Он добавил, что силы безопасности пытались проверить мобильные телефоны населения деревни на предмет возможного наличия фотографий обломков, которые были опубликованы в сети.

Источник изображения: topwar.ru

Поставки в Мьянму боевых самолетов и другой военной техники и прочей матчасти осуществляют главным образом Китай и Россия. Многие западные страны поддерживают оружейное эмбарго в отношении этой страны в дополнение к другим санкциям. В частности, предпринимаются попытки блокировать поставки авиационного топлива, чтобы предотвратить атаки с воздуха.

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Китай
Мьянма
Россия
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