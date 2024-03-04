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Военное обозрение

«Эталонный истребитель НАТО»: ВВС Словакии получили первые истребители F-16 Block 70

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F-16 Block 70
Передача Словакии первых двух самолетов F-16 Block 70.
Источник изображения: topwar.ru

На церемонии, прошедшей 29 февраля на заводе концерна Lockheed Martin в Гринвилле, состоялась передача Словакии первых двух самолетов F-16 Block 70. Обе машины – одноместная модель C и двухместная D – останутся в США для обучения персонала техническому обслуживанию.

В Словакию первые истребители должны прибыть к середине текущего года, а в 2025 году планируется завершить производство всей партии из 14 единиц F-16, заказанной Братиславой.

По мере того, как Словакия присоединяется к числу стран, эксплуатирующих F-16, эталонный истребитель НАТО, они укрепляют свои оборонные возможности и готовность к проведению глобальных операций

- указывается на сайте Lockheed Martin.

Передаваемые Словакии машины самолеты F-16 Block 70 оснащены радаром с АФАР APG-83 от Northrop Grumman, усовершенствованной авионикой, увеличенным сроком службы конструкции до 12 тыс. часов налета и критически важными функциями безопасности, такими как автоматическая система предотвращения столкновений с землей (Auto GCAS). С момента своего появления в конце 2014 года в ВВС США Auto GCA сыграла важную роль в спасении 13 пилотов в 12 инцидентах с F-16.

В Lockheed Martin в январе сообщали о передаче первых двух F-16 Block 70 Словакии. Возможно, что это был «фальстарт» и фактически самолеты достигли технической готовности только к настоящему времени.

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Страны
Словакия
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
NATO
АФАР
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