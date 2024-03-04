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ТАСС

Финляндия заявила, что продолжит военную помощь Украине

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Александр Стубб
Александр Стубб.
Источник изображения: Chung Sung-Jun/ Getty Images

Как указал финский президент Александер Стубб, конфликт на Украине движется от локального к региональному

ХЕЛЬСИНКИ, 1 марта. /ТАСС/. Конфликт на Украине движется от локального к региональному, и Хельсинки продолжит поддерживать Киев, понимая "тяжелое положение" украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в ходе первой пресс-конференции в качестве главы финского государства заявил Александер Стубб.

"[Ситуация] на Украине показывает, что мы больше движемся от локального к региональному [конфликту], тогда факторы риска возрастают, например, в Приднестровье и Молдавии", - сказал Стубб, отметив, что провел короткую встречу с молдавским послом по этому поводу. Трансляцию брифинга вели финские СМИ.

Стубб считает, что Запад должен сделать больше, чтобы помочь Украине.

"Мы должны пробудить Европу к необходимости развивать военную безопасность и производство боеприпасов", - сказал Стубб.

По его словам, военная помощь Финляндии будет продолжаться, и Хельсинки в той или иной форме присоединяется к инициативе стран "Большой семерки" по соглашениям о безопасности для Украины. По мнению Стубба, единственный путь к миру на Украине - это боевые действия. 

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Страны
Молдавия
Украина
Финляндия
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