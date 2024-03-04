Украина в ближайшие недели получит первую партию боеприпасов по инициативе Чехии

Представитель Минобороны Чехии Ян Йиреш отметил, что в этой инициативе примут участие еще некоторые европейские страны

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Украина получит в ближайшие недели первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ в третьих странах. Об этом сообщил представитель Минобороны Чехии Ян Йиреш в интервью агентству Bloomberg.

Он также отметил, что в этой инициативе примут участие еще некоторые европейские страны, не уточнив кто будет финансировать закупку боеприпасов и из чьих запасов будут брать оружие.

17 февраля президент Чехии Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для ВСУ сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности, в Южной Корее, ЮАР и Турции.