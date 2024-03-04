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Военный эксперт назвал преимущества гиперзвукового РК «Циркон»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Военный эксперт Баранец: скорость является главным преимуществом «Циркона»

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал в пятницу, 1 марта, про особенности гиперзвукового ракетного комплекса (РК) «Циркон», а также о том, в чем заключаются преимущества данного комплекса.

«Циркон» — новейшая противокорабельная ракета. Она была принята на вооружение только в 2023 году. Сейчас она занимает место в боевом строю Военно-морского флота (ВМФ) и размещается на фрегатах, атомных подводных лодках и ракетных кораблях. «Циркон» по тактико-техническим характеристикам превосходит такие ракеты, как «Оникс» или «Калибр».

Эксперт допустил, что в будущем эту ракету будут использовать и сухопутные войска.

Баранец рассказал, что если цель морская, то ракета может поразить ее на расстоянии 450 км. Сухопутную же цель «Циркон» может накрыть и за тысячу километров, отметил он.

«У нее очень внушительная боевая часть — 400–450 кг. Наш военно-промышленный комплекс (ВПК) дал этой ракете лучшее, что у нас есть сегодня. И по навигации, и по системе наведения, по инфракрасной головке, по ГЛОНАССу и так далее», — пояснил Баранец в разговоре с «Радио 1».

По словам военного обозревателя, главной особенностью ракеты является ее огромная скорость, порядка 9 Махов, или 11 тыс. км в час. Комплекс может меньше чем за час преодолеть расстояние от Москвы до Хабаровска.

Он добавил, что «Циркон» также умеет маневрировать по высоте и курсу во время полета, что не позволяет радарам противника его засечь.

Комплекс достаточно просто и четко управляется, отметил эксперт.

«Мы так далеко пошли по этой части, что американцы нам просто завидуют. Потому что по части управления они отстали от нас на 10–15 лет», — заключил специалист.

Накануне президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время продемонстрировать тяжелые межконтинентальные ракеты (МБР) «Сармат» на боевом дежурстве, сообщает телеканал «Звезда».

Кроме того, он указал на гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который активно применяется в зоне спецоперации с целью поражения целей особой важности. Глава государства добавил, что в бою уже был применен и ударный комплекс морского базирования «Циркон», передает НСН.

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Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал ЗРК
П-800 Оникс
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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