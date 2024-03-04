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Европа создаст буксир для Марса

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Планета Марс
Планета Марс.
Источник изображения: © Pixabay Image by Aynur Zakirov from Pixabay

Европейское космическое агентство (ЕКА) работает над концепцией корабля-переносчика, при помощи которого планируется буксировать полезные нагрузки на орбиты вокруг Марса высотой около 5720 километров. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Корабль-переносчик (разгонный блок) планируется оснастить электрической двигательной установкой. В его задачи будет входить доставка полезных нагрузок до Марса и их дальнейшее разведение по орбитам вокруг Красной планеты. После разведения космической нагрузки по орбитам корабль-переносчик предлагается использовать в качестве средства ретрансляции и навигации.

Не исключено, что в первых миссиях буксир будет оснащен исследовательской нагрузкой для мониторинга состояния атмосферы Марса и аппаратом для получения высококачественных изображений поверхности планеты.

Ранее издание сообщило, что европейский ровер Idefix, предназначенный для исследования Фобоса — одного из спутников Марса, прибыл в Японию для его интеграции с аппаратом Martian Moon eXploration (MMX).

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Марс
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