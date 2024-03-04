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ТАСС

Le Monde: РФ хотят поставить перед "стратегической дилеммой" отправкой военных на Украину

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По информации газеты, это должно помочь подготовить прибытие на Украину истребителей F-16

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Решение об отправке военных на Украину рассматривается в первую очередь как средство давления на Россию с целью поставить ее перед "стратегической дилеммой", а также это должно помочь подготовить прибытие на Украину истребителей F-16. Об этом сообщает газета Le Monde.

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что до сих пор Франция не признавала присутствие на Украине своих военных ни в каком виде. "С французской стороны молчаливо признается лишь присутствие на Украине агентов DGSE, частично из служб, специализирующихся на операциях в кризисных зонах. Но ни численность, ни миссии не были предметом публичных сообщений с начала войны. Даже возможная гибель некоторых из них пока остается в сфере правдоподобного отрицания", - отмечается в материале.

Газета также приводит комментарий бывшего сотрудника французского Главного управления внешней безопасности (DGSE) Венсана Крузе, который считает, что деятельность представителей спецслужб, не подпадает под действие законов ведения войны. В этом фрагменте статьи указывается на регулярные прибытия и отбытия многочисленных делегаций из числа западных спецслужб. Среди них - "члены дипломатического персонала под прикрытием, "советники", внедренные в украинские штабы, или спецназ всех типов".

Что касается французских военных, подчиняющихся непосредственно Главному штабу Вооруженных сил республики, то они, как уверяют источники газеты, "никогда не пересекали границу Украины", ограничиваясь лишь подготовкой украинских военных на приграничных территориях, например в Польше. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон допускает возможность захода французского спецназа на территорию Украины, но не больших войсковых соединений, а именно малых групп инструкторов.

"В первую очередь это рассматривается как средство поставить Россию перед "стратегической дилеммой", - пишет Le Monde. - Обучение, которое французы хотели бы предоставить украинцам, касается, в частности, наземной противовоздушной обороны: эти объекты особенно часто становятся мишенью для русских. Присутствие французских солдат или солдат других стран потенциально сделало бы некоторые районы украинской территории безопасными и серьезно ограничило бы беспрепятственное нацеливание Москвы. Этот потенциал также должен оказаться важным для объявленного прибытия американских самолетов F-16 на Украину в 2024 году". 

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
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