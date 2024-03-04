Глава офиса Зеленского опубликовал кадры работы якобы украинского наземного дрона-камикадзе

Источник изображения: topwar.ru

Руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак опубликовал кадры, на которых запечатлена работа, как утверждается, наземного дрона-камикадзе ВСУ.

На кадрах можно увидеть, как снаряженное миной устройство перемещается по полю, затем заезжает в лесополосу, где взрывается. По всей видимости, украинское руководство намеревается при помощи массового внедрения в войска разнообразных беспилотных систем нивелировать растущий дефицит артиллерийских боеприпасов.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Однако, успешность потенциального массового применения подобных дронов, по крайней мере в нынешнем виде, весьма спорна. В отличие от воздушных и морских беспилотников, наземные дроны перемещаются по грунту и существенно зависят от особенностей ландшафта местности и погодных условий. Продемонстрированный Ермаком наземный беспилотник технологически не сложнее дронов-доставщиков, массово используемых в российских городах.

Ранее глава украинского Министерства стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял об имеющихся у Киева грандиозных планах роботизации своей армии, однако при этом он был вынужден признать его нереализуемость без помощи Запада.

По его словам, украинская промышленность при условии бесперебойных западных поставок способна произвести более миллиона беспилотников разных типов, включая модели, дальность действия которых превышает тысячу километров, а также наземные дроны. Вот только с поставками Запада все плохо. Поэтому все подобные заявления и публикации носят откровенно популистский характер и рассчитаны в основном на внутреннюю целевую аудиторию.