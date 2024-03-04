Эксперт: "слив" разговора офицеров Бундесвера может быть местью союзников Шольцу

По мнению председателя Евразийского общества в Берлине Александра Рара, подлинность разговора доказывает то, что в нем основное внимание уделено рискам, которые Германии несет прямая военная конфронтация с Россией

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Утечка разговора высокопоставленных германских военных может быть местью Франции и Великобритании канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за принципиальную позицию по поставке вооружений Украине. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС немецкий политолог, председатель Евразийского общества в Берлине Александр Рар.

По мнению собеседника агентства, подлинность разговора доказывает то, что в нем основное внимание уделено рискам, которые Германии несет прямая военная конфронтация с Россией, а тема возможности подрыва Крымского моста занимает его меньшую часть. Круг тем, которые обсуждали германские военные, не стал сюрпризом для немецкого эксперта, поскольку, по его словам, они в закрытом разговоре пытаются понять, как выполнить поставленную перед ними задачу - помочь Украине "победить Россию" поставками оружия. При этом сам факт публикации разговора Рар назвал удивительным, поскольку возникает вопрос, "как этот материал попал наружу", если в разговоре участвовали только четыре человека.

"Конечно, может, это победа или успешная работа российских спецслужб, которые прослушали этот разговор, чего исключить нельзя, но есть и другая версия, которую я здесь, в Германии, слышал. Это то, что это "слив" англичан и французов как месть Олафу Шольцу за то, что он в последние дни четко говорит о том, что Германия не будет вмешиваться или напрямую идти на конфликт с Россией, не будет посылать своих инспекторов или своих инструкторов на Украину для наводки Taurus или других немецких ракет, которые могут попасть на российскую территорию", - объяснил собеседник агентства.

Неразбериха в НАТО

Рар также отметил, что утечка разговора офицеров Бундесвера может свидетельствовать о разборках внутри Европы насчет позиции Германии по украинскому конфликту. По его словам, Шольц своими последними заявлениями в резкой форме поставил точку насчет возможности какого-либо вовлечения германских военных в конфликт на территории Украины.

"Это, конечно, не понравилось французам и англичанам, - продолжил Рар. - Тем более что Олаф Шольц проговорился, как здесь говорят, и выдал тайну о том, что англичане уже давным-давно имеют своих наводчиков для ракет на территории Украины. И англичане, и французы из-за этого не на шутку обиделись на Шольца: говорят, что такие секреты не выдают. То есть внутри НАТО идет сейчас уже неразбериха, баталия, обвинения в адрес друг друга, потому что и президент Франции Эмманюэль Макрон, и англичане говорят, что они не против посылать своих людей на территорию Украины в случае дальнейшего российского наступления на Киев или на Украину. Так что ситуация взрывоопасная".

Атака на Шольца

Эксперт из Германии пояснил, что последнее слово в вопросе поставок ракет Taurus принадлежит именно Шольцу, поскольку "такие решения канцлер принимает лично". В связи с этим глава правительства ФРГ, по его словам, оказался под прицелом "уникальной, где-то даже неимоверной" атаки со стороны англичан и французов, при этом есть давление и внутри страны, причем даже от партнеров по правящей коалиции.

"В Германии у Шольца есть оппозиция. Действительно, идет жуткое давление на него со стороны других партий, партнеров по коалиции, таких как "зеленые", но еще и оппозиционного Христианско-демократического союза, который считает, что Taurus нужно поставлять. И конечно, еще все средства массовой информации, которые в один голос говорят, что не нужно бояться заявлений России о том, что может грянуть атомная война, а нужно победить, - указал аналитик. - Конечно, многих людей, я бы сказал, того поколения, которое помнит пацифистскую Германию, и пацифистскую Европу, и даже холодную войну, где такой риторики не было вообще, - этих людей здесь просто насмерть пугает вот такая риторика".

При этом Рар призвал дождаться реакции правительства ФРГ на обнародованный разговор. "Если все промолчат, то это тоже уже будет определенный знак", - добавил он. Если Берлин признает сам факт состоявшегося разговора военных, тогда придется "каким-то образом объяснять позицию Германии еще и еще раз, чтобы не спровоцировать дальнейшие страсти", заметил собеседник ТАСС.

"Я даже не знаю, какие выводы, какие комментарии делать. Все ужасно, я вам скажу, все на грани просто катастрофы. Эскалация идет, и нет никаких знаков того, что где-то в Европе есть люди, ответственные политики, готовые искать какое-то дипломатическое решение этого конфликта. На каждом углу слышно только, что Россия не имеет права победить - точка. Ответ России дал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, как вы знаете", - резюмировал Рар.

О публикации разговора

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку на русском языке, а затем и аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, на которой они обсуждают возможность обращения к Великобритании для планирования атаки на Крымский мост ракетами Taurus, а также допускают передачу Киеву 100 таких ракет для атаки. По словам Симоньян, разговор состоялся в день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте.