Медведев поручил исключить необоснованные расходы при производстве вооружений

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил в пятницу, 1 марта, исключить необоснованные расходы при производстве вооружений.

Он анонсировал контрольные выезды на предприятия для надзора за ценообразованием на вооружения. Поставить этот вопрос на контроль поручил накануне президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Всё это нужно самым внимательным образом проанализировать и, соответственно, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы», — указал Медведев в ходе совещания.

По его словам, для решения поставленных задач будут приняты необходимые меры, включая аналитическую работу, которая должна вестись в ведомствах.

Путин в ходе послания парламенту 29 февраля заявил о необходимости выстроить эффективную экономику Вооруженных сил (ВС) РФ. Он подчеркнул, что нужно добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов.

До этого, 2 февраля, российский лидер заявил о прорыве российской оборонной промышленности за время спецоперации. По его словам, объемы производства растут постоянно, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса выполнили приказ Родины и не подвели бойцов.