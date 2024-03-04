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Военное обозрение

Южная Корея модернизировала свою военную инфраструктуру связи с помощью системы Iridium

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Флаг Республики Корея
Флаг Республики Корея.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Министерством обороны Республики Корея сделаны важные шаги в направлении модернизации используемой вооруженными силами системы связи. Речь идет о внедрении инновационных решений Iridium. Благодаря модернизации системы связи армия страны получит более развитый коммуникационный функционал.

С помощью компании Arion Communication Co. Ltd., ключевого поставщика услуг Iridium, и Управления программы оборонных закупок (DAPA) Министерства обороны РК были развернуты более 1000 устройств Iridium Connected SAT-PRE. Эти устройства оборудованы для передачи данных о местоположении армейских подразделений.

Система связи позволяет обеспечивать многовекторность и многофункциональность военных операций на суше, на море и в воздухе. Даже в самых сложных условиях армия РК будет оставаться с развитой системой связи.

Мэтт Деш, генеральный директор Iridium, подчеркнул важность спутниковой связи в современных условиях для армейских подразделений. В рамках заключенного контракта будет интегрироваться комплексная система спутниковой связи с военной инфраструктурой страны. Так, вырастут возможности спецподразделений южнокорейской армии. Значимость систем связи актуальна и в условиях нарастающей напряженности на Корейском полуострове, связанной с противоречиями между Южной Кореей и ее северным соседом КНДР.

Кроме того, будет обеспечиваться связь в любых погодных условиях, что значительно повысит эффективность южнокорейских вооруженных сил в случае противостояния с армией северного соседа.

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Страны
КНДР
Южная Корея
Компании
DAPA
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