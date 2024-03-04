Роскосмос опубликовал первый снимок со спутника "Метеор-М" №2-4

На фотографии запечатлена река Обь

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала первый снимок со спутника "Метеор-М" №2-4, запущенного с космодрома Восточный 29 февраля. На фотографии запечатлена река Обь.

"Сегодня на орбите проведена первая съемка с использованием многозонального сканирующего устройства малого разрешения МСУ-МР", - говорится в комментарии к изображению, опубликованному в Telegram-канале госкорпорации.

Спутник "Метеор-М" оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизической аппаратурой, а также аппаратурой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. Он предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.