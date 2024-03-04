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ТАСС

СМИ: Люксембург обсудит участие в финансировании закупок снарядов для Украины

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Флаг страны Люксембург.

Премьер Великого герцогства Люк Фриден назвал "недопустимыми действия РФ на Украине"

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Власти Люксембурга обсудят возможность присоединиться к участию в финансировании закупок артиллерийских снарядов для Украины вне стран Евросоюза. Со ссылкой на премьера Великого герцогства Люка Фридена об этом сообщило информационное агентство ČTK.

"Возможность участия в финансировании [закупок снарядов] будет обсуждаться", - привело агентство слова Фридена, назвавшего "недопустимыми действия РФ на Украине". Премьер также одобрил чешскую инициативу приобрести для ВСУ артиллерийские боеприпасы за средства стран ЕС вне сообщества.

Фриден заявил об этом после встречи с президентом Чехии Петром Павелом, завершающим в пятницу трехдневный визит в Люксембург. Чешский лидер в свою очередь проинформировал журналистов, что участвовать в финансировании закупок снарядов для Украины на текущей момент выразили желание 15 государств.

17 февраля Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Чехия нашла возможность закупки для ВСУ сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву 1 млн снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности, в Южной Корее, ЮАР и Турции. 

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Страны
Люксембург
Россия
Турция
Украина
Чехия
ЮАР
Проекты
Евросоюз
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