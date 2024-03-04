Источник изображения: topwar.ru

В кадр попала редкая модификация израильского танка Merkava Mk2, которая ранее использовалась в качестве испытательной платформы.

На ОБТ была установлена для проведения испытаний гладкоствольная пушка MG251/L44 калибра 120 мм местного производства. Это был элемент программы создания новой модификации Mk3, которая реализовывалась в конце 1980-х годов.

Очень редкий прототип Merkava Mk2 со 120-мм пушкой IMI. Интересно, для каких целей он сегодня используется

- отмечают западные обозреватели.

Источник изображения: topwar.ru

Машина представляет собой стандартную Merkava Mk2 с улучшенным основным вооружением. Установка новой пушки в небольшой башне стала возможной благодаря ее конструкции, поскольку израильские разработчики, по образцу американцев, использовали компактную концентрическую противооткатную систему, что сделало башню менее габаритной в отличие от технических решений, принятых в Европе.

Источник изображения: topwar.ru

Mk3 считается танком следующего поколения, не имеющим никаких общих компонентов с предыдущими версиями, кроме коробки передач Mk2. ЦАХАЛ в предыдущие годы заявлял, что намерен вывести из эксплуатации все Mk2, однако они были замечены в ходе проведения операции в секторе Газа. Возможно, что там же окажется и указанная модификация, учитывая потери израильской армии в бронетехнике.