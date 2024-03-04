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Военное обозрение

Новый американский тяжелый беспилотник XQ-67A совершил первый полёт

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Источник изображения: topwar.ru

Новый тяжелый беспилотник XQ-67A совершил свой первый полёт. Он разрабатывается на средства ВВС США американской компанией General Atomics Aeronautical Systems и должен стать платформой для различных модификаций, выполняющих широкий спектр боевых задач.

Предполагается, что использование одного шасси для размещения разных типов планера, оборудования и вооружений позволит уменьшить затраты на содержание беспилотников и даст возможность чаще модернизировать БПЛА. В воздух поднялась версия XQ-67A OBSS («внебортовая станция обнаружения»), создаваемая для ведения разведки. Возможно, что данная модификация будет придаваться пилотируемым боевым самолетам в качестве вспомогательного аппарата.

XQ-67A – это малозаметный дрон, предназначенный для выполнения миссий на большой высоте и дальности. Он имеет конструкцию треугольного крыла, один двигатель и внутренние отсеки для размещения оборудования или вооружения. Дрон также оснащен различными средствами обнаружения целей, включая радиолокационные, электрооптические/инфракрасные и радиоэлектронные системы.

Программа OBSS засекречена, поэтому доступна ограниченная информация о конкретных возможностях или предполагаемом использовании XQ-67A.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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