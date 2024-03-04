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Военное обозрение

В Турции успешно завершили тестирование интеллектуальной пусковой системы, кратно увеличивающей боевую мощь авиации

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SADAK-4T Salan
Интеллектуальная пусковая система SADAK-4T Salan на истребителе F-16.
Источник изображения: topwar.ru

Ведущая оборонная фирма Турции Aselsan успешно завершила испытания, в ходе которых управляемые мини-авиабомбы TOLUN сбрасывались с истребителя F-16 с помощью новейшей интеллектуальной пусковой системы SADAK-4T Salan.

Как сообщает разработчик, с самолета, оснащенного вышеупомянутой платформой, были одновременно запущены четыре управляемые планирующие бомбы, которые точно поразили четыре разные цели на расстоянии в 30 км.


Интеллектуальная пусковая система SADAK-4T Salan на истребителе F-16.
Источник: topwar.ru

Испытание система SADAK-4T Salan.
Источник: topwar.ru

В материале говорится, что успешные испытания SADAK-4T демонстрируют возросшие возможности Турции по использованию своих ВВС для нанесения точных и скрытных ударов по объектам противника.

Как пояснили инженеры Aselsan, интеграция SADAK-4T и TOLUN позволяет одному боевому самолету поражать до восьми различных целей одновременно, что кратно увеличивает боевые возможности турецкой авиации.

Напомним, что боеприпас TOLUN пошел в серийное производство летом прошлого года. Планирующие мини-бомбы оснащены системой наведения на основе датчиков GPS/INS и способны поражать цели на расстоянии до 100 км.

Особенностью 113-килограммового боеприпаса является то, что он может пробивать бетонное перекрытия толщиной до одного метра, после чего происходит детонация.

В ходе прошлогодних испытаний пуски TOLUN проводились не только с истребителей, но и с тяжелых беспилотников Bayraktar AKINCI.

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Страны
Турция
Продукция
F-16
Компании
Aselsan
Проекты
БПЛА
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