Эксперт предложил удар "Кинжалом" по заводу в ФРГ в случае поставок Taurus

Коротченко предложил ударить "Кинжалом" по заводу в ФРГ в случае поставок Taurus

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В ответ на поставку воздушным силам Украины крылатых ракет Taurus, которую обсуждали высокопоставленные немецкие военные, российская сторона может рассмотреть возможность нанесения удара гиперзвуковым комплексом "Кинжал" по заводу-производителю этих ракет в Германии, но такое решение в любом случае может принять только высшее руководство, сказал РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.

По словам Коротченко, если передача этих ракет Киеву состоится, она однозначно будет расценена как эскалация, и будут рассматриваться различные сценарии реагирования, в том числе силового, если это будет сочтено целесообразным с военной и политической точки зрения.

"Может ли включать в себя реагирование на поставку этих ракет ВВС Украины со стороны Германии удар комплексом "Кинжал" по заводу-производителю указанных ракет на территории Германии? Очевидно, что этот вопрос - не предмет экспертного комментария, а решение, которое будет рассматривать высшее руководство. Однако, если такое случится, надо отчетливо понимать, что это будет не нападением России на страну-члена НАТО, а акцией точечного возмездия разового характера в ответ на поставку крылатых ракет Taurus из Германии на Украину, а, следовательно, тут не может быть задействована статья о коллективной обороне альянса", - сказал агентству эксперт.

Согласно "Яндекс Картам", расстояние по прямой от города Балтийск в Калининградской области до немецкого города Шробенхаузен, где расположен завод по производству крылатых ракет Taurus, составляет менее 900 километров. В то же время, по официальным данным, дальность пуска гиперзвуковых ракет "Кинжал" составляет более 1000 километров. На спутниковых снимках из Google Maps видно, что немецкий завод расположен в лесном массиве, до ближайших жилых строений от территории предприятия более одного километра.

Российские ракеты "Кинжал" применяются в зоне специальной военной операции и показали свою неуязвимость для эшелонированной системы ПВО Украины, включающей в том числе западные комплексы американского и немецкого производства.

Ракеты Taurus являются крылатыми авиационными ракетами с дальностью применения свыше 500 километров. Их бетонобойная боевая часть имеет массу 480 килограммов и предназначена для поражения сильно защищенных объектов. Эти ракеты могут следовать к цели в режиме огибания местности на предельно малых высотах (до 30 метров).