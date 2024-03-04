В России высказались о палубной версии Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 рассматривают в качестве палубного самолета для перспективных авианосцев. Об этом рассказал бывший заместитель начальника Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев в интервью ТАСС.

«В перспективе в качестве палубного самолета рассматривается истребитель пятого поколения Су-57 (ПАК ФА), палубная версия которого может появиться при наличии устойчивого финансирования. Для его полноценного боевого применения потребуется установить на перспективном авианосце новые, более совершенные разгонное и тормозное устройства», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективном палубном самолете.

Также вице-адмирал отметил, что модернизационный потенциал существующих палубных самолетов МиГ-29К и Су-33 еще не исчерпан. Он допустил, что в ходе ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» доработают системы обеспечения посадки, в первую очередь для МиГ-29.

В декабре близкие к Воздушно-космическим силам (ВКС) России источники ТАСС сообщили, что все серийные истребители Су-57, которые будут передавать ВКС в 2024 году, получат новые двигатели второго этапа.