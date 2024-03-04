Медведев призвал добиться оптимизации структуры себестоимости вооружения

Медведев призвал добиться оптимизации себестоимости востребованного вооружения

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Необходимо в сжатые сроки добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений и особо востребованных средств поражения в ходе специальной военной операции, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Видеозапись опубликована на странице Медведева в VK.

Зампред Совбеза ранее провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения.

"В самые сжатые сроки нужно будет добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений, особо востребованных средств поражения и другой военной техники в ходе специальной военной операции", - обратился Медведев к участникам совещания.