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РИА Новости

Медведев призвал добиться оптимизации структуры себестоимости вооружения

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев призвал добиться оптимизации себестоимости востребованного вооружения

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Необходимо в сжатые сроки добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений и особо востребованных средств поражения в ходе специальной военной операции, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Видеозапись опубликована на странице Медведева в VK.

Зампред Совбеза ранее провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения.

"В самые сжатые сроки нужно будет добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений, особо востребованных средств поражения и другой военной техники в ходе специальной военной операции", - обратился Медведев к участникам совещания.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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