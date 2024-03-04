Промышленники обсудили в Красногорске планы на 2024 год по укреплению оборонного потенциала РФ

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Заседание Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" прошло на Красногорском заводе имени Зверева (КМЗ), сообщила в пятницу пресс-служба холдинга "Швабе", в который входит предприятие.

"На заседании обсудили итоги деятельности за прошедший год и обозначили планы на 2024 год", - сказано в сообщении.

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов отметил на заседании, что "прошедший год, несмотря на сложности, продемонстрировал высокую устойчивость реального сектора российской экономики", говорится в сообщении.

Чемезов "обозначил среди приоритетных на текущий год задачи по дальнейшему укреплению оборонного потенциала России, опережающее развитие ключевых отраслей промышленности, решение кадрового дефицита реального сектора экономики", информирует пресс-служба.

Она цитирует генерального директора "Швабе" Вадима Калюгина, который отметил, что в этом году в планах "дальнейшее развитие текущих проектов и новых инициатив".