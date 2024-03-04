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ТАСС

Bloomberg: Британия пытается уговорить Германию на поставки ракет Taurus Украине

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Источник изображения: topwar.ru

По данным агентства, речь идет о сделке по обмену вооружениями, в рамках которой королевство готово предоставить Киеву ракеты Storm Shadow, а Берлин должен компенсировать Лондону образовавшийся дефицит собственными ракетами дальнего радиуса действия

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании пытается убедить Германию поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные наносить удары по целям на территории РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По их сведениям, высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно давали германским властям понять, что Киев остро нуждается в поставках Taurus. Отмечается, что Британия предлагала различные компромиссы в связи с отказом канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставлять Украине эти ракеты. В частности, речь идет о сделке по обмену вооружениями, в рамках которой королевство готово предоставить Киеву ракеты Storm Shadow. Взамен Берлин должен компенсировать Лондону образовавшийся дефицит собственными ракетами дальнего радиуса действия.

Шольц 26 февраля выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт. Канцлер назвал свое решение окончательным, отметив, что очень раздосадован отсутствием баланса между тем, что Киеву действительно необходимо, и дискуссиями по Taurus. По оценке Шольца, Украине прежде всего не хватает боеприпасов, а Taurus "не имеет решающее значение".

22 февраля Бундестаг (парламент ФРГ) поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие. Тогда же Бундестаг проголосовал против резолюции, предложенной фракцией оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). В ней консерваторы конкретно требовали поставить Украине Taurus. 

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Россия
Украина
Продукция
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