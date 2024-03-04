МО России сообщило об успешном учебно-боевом пуске с Плесецка ракеты "Ярс"

Минобороны РФ: РВСН выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"

МОСКВА, 1 марта/ Радио Sputnik. На космодроме Плесецк успешно проведен учебно-боевой запуск ракеты ПГРК "Ярс", сообщили в Минобороны РФ.

"На государственном испытательном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", – приводит РИА Новости комментарий ведомства.

Отмечается, что целью было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракеты.

В рамках подготовки к мероприятию расчеты РВСН отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска, отметили в министерстве.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все поставленные задачи полностью выполнены.

Министерство также опубликовало видео пуска "Ярса".

На кадрах – пусковая установка приводит в вертикальное положение контейнер с реактивным снарядом. Далее благодаря использованию порохового генератора следует минометный старт. После выхода из контейнера ракета запускает двигатели.

Радио Sputnik писало, что британцев встревожили слова президента РФ Владимира Путина о разработке ракет.