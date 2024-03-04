Войти
РИА Новости

МО России сообщило об успешном учебно-боевом пуске с Плесецка ракеты "Ярс"

128
0
0
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны РФ: РВСН выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"

МОСКВА, 1 марта/ Радио Sputnik. На космодроме Плесецк успешно проведен учебно-боевой запуск ракеты ПГРК "Ярс", сообщили в Минобороны РФ.

"На государственном испытательном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", – приводит РИА Новости комментарий ведомства.

Отмечается, что целью было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракеты.

В рамках подготовки к мероприятию расчеты РВСН отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска, отметили в министерстве.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все поставленные задачи полностью выполнены.

Министерство также опубликовало видео пуска "Ярса".

На кадрах – пусковая установка приводит в вертикальное положение контейнер с реактивным снарядом. Далее благодаря использованию порохового генератора следует минометный старт. После выхода из контейнера ракета запускает двигатели.



Радио Sputnik писало, что британцев встревожили слова президента РФ Владимира Путина о разработке ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ПГРК
Плесецк
Похожие новости
09.01.2024
Новое звучание: какие ракетные системы получила армия в 2023 году
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
24.10.2019
Проблемный "Гром-2019"
18.10.2019
Под руководством Путина проведена тренировка с силами стратегического сдерживания
26.12.2013
Военные «обстреляли» Камчатку из новейшего оружия
24.10.2012
Триаду проверили на прочность
07.06.2007
АСИММЕТРИЧНЫЙ ЗАПУСК "ИСКАНДЕРА". РОССИЯ ПОДГОТОВИЛА ПОЧВУ К ПЕРЕГОВОРАМ О СУДЬБЕ ДОГОВОРА ОБ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В ЕВРОПЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 03:00
  • 1
Об уверенности Запада в победе над Россией в серьезном военном конфликте
  • 04.03 02:13
  • 1
Боевые самолеты шестого поколения появятся у России к 2050 году
  • 04.03 00:47
  • 231
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 03.03 22:55
  • 59795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 21:55
  • 6
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 03.03 19:53
  • 29
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 03.03 19:31
  • 8
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 03.03 19:02
  • 1
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 03.03 15:59
  • 1
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 03.03 15:48
  • 445
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.03 15:31
  • 2
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 03.03 14:41
  • 97
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 03.03 12:24
  • 97
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 02.03 21:42
  • 3
Может идеология в государстве не так уж и плохо?
  • 02.03 13:18
  • 31
В США оценили российские Су-34 с УМПК