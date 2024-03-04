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РИА Новости

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ярс"

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Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ярс" по полигону Кура

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" по полигону Кура.

На кадрах видео показано, как пусковая установка приводит в вертикальное положение контейнер с ракетой. Затем следует минометный старт за счет порохового генератора. После выхода из контейнера ракета запускает двигатели и уходит в небо на столбе огня. Во время выхода ракеты из контейнера заметно, как от ее корпуса отстреливаются обтюраторные кольца.

Как сообщили ранее в Минобороны, на государственном испытательном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. "Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПГРК
Плесецк
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