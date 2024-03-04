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ТАСС

Милли заявил, что РФ получит стратегическое преимущество на Украине без помощи Запада

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Марк Милли
Марк Милли.
Источник изображения: Jim Lo Scalzo/EPA/ТАСС

Экс-председатель Комитета начальников штабов ВС США отметил, что ситуация на фронте зашла в тупик

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Россия со временем получит стратегическое преимущество на поле боя на Украине, если Вашингтон и европейские союзники перестанут оказывать помощь Киеву. Об этом заявил экс-председатель Комитета начальников штабов ВС США (2019-2023) Марк Милли в интервью газете The Financial Times.

"Это станет трагедией, поскольку в этой точке украинцы более не смогут успешно защищаться", - сказал американский генерал. Он выразил мнение, что в настоящее время ситуация на фронте зашла в тупик.

Говоря о нежелании части конгрессменов от Республиканской партии США поддержать выделение нового пакета помощи Украине, Милли отметил, что причиной этому может служить общая усталость американцев от военных действий за рубежом. По его словам, после вторжения в Афганистан и Ирак американцы не хотят видеть "вечных войн". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Россия
США
Украина
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