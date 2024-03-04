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ЦАМТО

Минобороны Индии подписало пять оборонных контрактов на общую сумму 4,72 млрд. долл.

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Прошедший модернизацию в России до уровня МиГ-29UPG истребитель ВВС Индии
Прошедший модернизацию в России до уровня МиГ-29UPG истребитель ВВС Индии.
Источник изображения: https://bmpd.livejournal.com/ Сергей Лысенко

ЦАМТО, 1 марта. Минобороны Индии 1 марта подписало пять крупных оборонных контрактов на сумму 391,25 млрд. рупий (4,72 млрд. долл.), в том числе на производство двигателей РД-33 для продления сроков эксплуатации парка истребителей МиГ-29.

Как сообщает The Hindu со ссылкой на заявление Минобороны Индии, из пяти контрактов один был заключен с Hindustan Aeronautics Limited (HAL) на закупку авиационных двигателей для МиГ-29, два – с Larsen & Toubro (L & T) на закупку систем вооружения ближнего действия (CIWS) и высокопроизводительных радиолокационных станций (HPR), два – с BrahMos Aerospace Private Limited (BAPL) на закупку крылатых ракет BrahMos и корабельных комплексов BrahMos.

"Эти сделки еще больше укрепят местные возможности, сэкономят иностранную валюту и снизят зависимость от производителей оборудования иностранного происхождения в будущем", – говорится в заявлении Министерства обороны. Подписание договоров состоялось в присутствии министра обороны Раджната Сингха.

Контракт стоимостью 52,4972 млрд. рупий (633,3 млн. долл.), предусматривающий производство и ремонт авиационных двигателей РД-33 для продления сроков службы модернизированных самолетов МиГ-29UPG с 40 до 50 лет, будет реализован подразделением Koraput компании HAL в соответствие с соглашением о передаче технологий от российского производителя.

Как отметили в индийском оборонном ведомстве, данная программа будет сосредоточена на локализации производства нескольких дорогостоящих критически важных компонентов, что поможет увеличить содержание местных компонентов в будущих проектах по ремонту авиадвигателей РД-33.

С индийско-российским совместным предприятием BrahMos Aerospace Private Limited подписаны два контракта: на закупку ракет стоимостью 195,1865 млрд. рупий (2,35 млрд. долл.) и на закупку корабельной системы BrahMos стоимостью 9,8807 млрд. рупий (119,2 млн. долл.). Оба контракта заключены в интересах ВМС Индии и будут реализованы в течение 7-8 лет.

Первый контракт с Larsen & Toubro стоимостью 76,6882 млрд. рупий (925,1 млн. долл.) предусматривает поставку систем CIWS, которые обеспечат противовоздушную оборону в отдельных точках страны (прим.ЦАМТО: очевидно, имеется ввиду зенитный комплекс Sudarshan). Срок реализации проекта – 5 лет.

Контракт стоимостью 57,0013 млрд. рупий (687,6 млн. долл.) предусматривает производство современных РЛС с активной фазированной антенной решеткой, которые значительно повысят возможности противовоздушной обороны ВВС за счет интеграции сложных датчиков, способных обнаруживать цели с малой радиолокационной сигнатурой. Согласно заявлению, новые РЛС типа HPR (High-Power Radar) заменят существующие радары дальнего действия ВВС. Срок реализации проекта также составляет 5 лет.

Обе системы ВВС Индии планируют разместить на границе Китая и Пакистана.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Продукция
PJ-10 Brahmos
РД-33
Компании
BrahMos Aerospace
HAL
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