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ЦАМТО

PT Pindad передала ВС Индонезии первые 10 средних танков "Харимау"

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Первый серийный образец "среднего" танка Kaplan MT (Harimau) (c) FNSS Savunma Sistemleri
Первый серийный образец "среднего" танка Kaplan MT (Harimau) (c) FNSS Savunma Sistemleri.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 1 марта. Индонезийская компания PT Pindad 28 февраля официально передала Минобороны Индонезии первую партию из 10 средних танков "Харимау" (индон. "Тигр").

Как сообщается в пресс-релизе PT Pindad, на церемонии передачи 52 ед. различной военной техники присутствовал президент Индонезии Джоко Видодо, который до этого провел совещание с командующим Вооруженными силами, начальником Национальной полиции и начальниками штабов всех видов ВС.

В число переданных 52 ед. бронетехники, произведенных (собранных) на мощностях PT Pindad, вошли: 10 средних танков "Харимау" (Harimau), 3 боевые бронированные машины "Бадак" (Badak), 10 ББМ "Пандур" (Pandur), 12 ББМ "Аноа" (Anoa), 7 бронеавтомобилей класса MRAP "Комодо" (Komodo) и 10 внедорожников "Маунг" (Maung).

Как ранее сообщал ЦАМТО, средний танк "Харимау" (турецкое обозначение "Каплан MT") разработан турецкой FNSS Savunma Sistemleri (совместное предприятие Nurol Holdings и BAE Systems) при участии индонезийской PT Pindad в рамках подписанного в 2014 году правительствами двух стран меморандума о взаимопонимании. Практическая реализация проекта началась в 2015 году, первый опытный образец был продемонстрирован в 2017 году.

В апреле 2019 года Министерство обороны Индонезии подписало с государственной компанией PT Pindad контракт стоимостью около 135 млн. долл. на поставку СВ страны первой партии из 18 серийных танков "Харимау". В конце 2019 года FNSS заключила с PT Pindad контракт на поддержку совместного производства этих танков.

Опытные образцы "Харимау" прошли предварительные испытания в обеих странах. Основываясь на собранных данных, FNSS внесла ряд изменений и в августе 2021 года представила серийную версию, которая прошла заводские приемочные испытания на полигоне FNSS в Турции. Завершающие огневые испытания машины PT Pindad провела в учебном центре Сухопутных войск Индонезии в феврале 2022 года, а о проведении завершающих приемочных испытаниях компания объявила 23 августа 2023 года.

Первые 10 из 18 корпусов для танков "Харимау" были отправлены из Турции в Индонезию для окончательной сборки на предприятии PT Pindad в Бандунге в марте 2022 года.

Изначально предполагалось, что первые серийные танки должны быть поставлены СВ Индонезии либо в конце 2022, либо в начале 2023 года. Еще восемь танков в рамках контракта должны быть собраны на предприятии PT Pindad в Бандунге при участии FNSS. Все 18 танков в рамках контракта планировалось поставить СВ Индонезии к концу 2023 года.

Хотя в настоящее время неизвестно, когда будут заказаны дополнительные танки, общая потребность ВС Индонезии для замены AMX-13 оценивается в 400 машин.

Танк "Харимау" весом 30-35 т (в зависимости от конфигурации брони) оборудован дизельным двигателем Caterpillar C13 мощностью 711 л.с., автоматической трансмиссией Allison/Caterpillar X300, экипаж – 3 человека. Максимальная скорость движения по шоссе – 70 км/ч, запас хода по топливу – 450 км. Заявлено, что "Харимау" способен преодолевать вертикальные препятствия высотой 0,9 м, ров шириной 2,2 м, водные преграды глубиной 1,2 м вброд.

Танк оснащен башней Cockerill 3105 бельгийской компании CMI Defense со 105-мм нарезной пушкой Cockerill 105 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, автоматом заряжания барабанного типа на 12 выстрелов. Еще 30 выстрелов находятся в корпусе машины. На башне также установлен 7,62-мм пулемет командира. Приводы наведения орудия и башни электрические. Для стрельбы могут применяться все 105-мм танковые боеприпасы, соответствующие стандартам НАТО.

По данным FNSS, танк обеспечивает высокую огневую мощь и высокий уровень защиты экипажа от огня стрелкового оружия и подрывов на минах. Бронирование корпуса соответствует требованиям STANAG-4569 Level.5 (защита от огня из 25-мм пушки бронебойными боеприпасами с расстояния 500 м). Для повышения защищенности может быть установлена система активной защиты Pulat разработки турецкой ASELSAN.

Машина оборудована компьютеризованной системой управления огнем, стабилизированными дневными/тепловизионными прицелами командира и наводчика, системами боевого управления, пожаротушения, РХБ-защиты и оповещения о лазерном облучении, ПУ дымовых гранат. Танк способен выполнять задачи на различных высотах, в условиях высокой влажности и при температурах от -18 до +55 град. С.

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Страны
Индонезия
Турция
Продукция
Pandur II
Компании
Allison
BAE Systems
Caterpillar
FNSS Savunma
Nurol
Pindad
Проекты
NATO
ИТ
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