В Ереване заявляют о полной готовности Армении к нормализации отношений с Турцией и открытию границ

Ереван. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Армения готова к полной нормализации отношений с Турцией, заявил вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель республики на переговорах по двустороннему урегулированию Рубен Рубинян.

"Армения готова к полной нормализации отношений с Турцией и открытию границ прямо сейчас, сегодня. Если Сердар (Сердар Кылыч - спецпредставитель Турции - ИФ) согласится, мы можем объявить об этом прямо сейчас и сделать этот форум историческим", - сказал Рубинян на панельной дискуссии по вопросам мира на Южном Кавказе в рамках Анталийского дипломатического форума.

Со своей стороны Кылыч предложил Рубиняну встретиться в Ереване на следующей неделе и "сделать из этого историческое событие".