Картаполов: участие офицеров ФРГ в планировании атаки на Крымский мост ведет к эскалации

Глава комитета Госдумы по обороне добавил, что для России не новость, что "офицеры и другие военнослужащие различных стран НАТО на Украине работают"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Обсуждения офицерами ФРГ возможности атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей ведут к эскалации конфликта. При этом прежнее участие западных партнеров Киева в планировании действий против РФ успехом не увенчалось, отметил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Такие заявления, естественно, не прибавляют абсолютно никакой стабильности и никакого спокойствия. И ничего не прибавляют, кроме эскалации и напряженности", - подчеркнул Картаполов.

Он добавил, что для России не новость, что "офицеры и другие военнослужащие различных стран НАТО на Украине работают". "Они там находятся как бы негласно. Но то, что они там помогают с планированием, знаменитый этот контрнаступ ведь планировали американцы. И чем он закончился, мы тоже помним. <…> И то, что у них есть потери, мы тоже знаем. Насколько они хотят дальше все это дело расширять и каким-то образом легализовать - это проблема наших европейских партнеров. Хотят - пусть, будем смотреть, что из этого выйдет", - отметил Картаполов.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян ссылается на наличие подтверждающей аудиозаписи.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты на ближайшем заседании палаты поднимут вопрос об обсуждении немецкими высокопоставленными офицерами нанесения ударов по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что депутатам следует "направить в Бундестаг требование провести расследование". По его словам, "обнародованный факт записи разговора обязывает руководство Германии дать объяснения".