Войти
ТАСС

Картаполов: участие офицеров ФРГ в планировании атаки на Крымский мост ведет к эскалации

127
0
0
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по обороне добавил, что для России не новость, что "офицеры и другие военнослужащие различных стран НАТО на Украине работают"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Обсуждения офицерами ФРГ возможности атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей ведут к эскалации конфликта. При этом прежнее участие западных партнеров Киева в планировании действий против РФ успехом не увенчалось, отметил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Такие заявления, естественно, не прибавляют абсолютно никакой стабильности и никакого спокойствия. И ничего не прибавляют, кроме эскалации и напряженности", - подчеркнул Картаполов.

Он добавил, что для России не новость, что "офицеры и другие военнослужащие различных стран НАТО на Украине работают". "Они там находятся как бы негласно. Но то, что они там помогают с планированием, знаменитый этот контрнаступ ведь планировали американцы. И чем он закончился, мы тоже помним. <…> И то, что у них есть потери, мы тоже знаем. Насколько они хотят дальше все это дело расширять и каким-то образом легализовать - это проблема наших европейских партнеров. Хотят - пусть, будем смотреть, что из этого выйдет", - отметил Картаполов.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян ссылается на наличие подтверждающей аудиозаписи.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты на ближайшем заседании палаты поднимут вопрос об обсуждении немецкими высокопоставленными офицерами нанесения ударов по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что депутатам следует "направить в Бундестаг требование провести расследование". По его словам, "обнародованный факт записи разговора обязывает руководство Германии дать объяснения". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
19.02.2024
Потенциальное противоспутниковое оружие. Какую угрозу США вдруг увидели себе от РФ
16.02.2024
Минобороны Украины заявило о создании коалиции ПВО и ПРО по итогам встречи в Рамштайне
15.02.2024
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
25.08.2022
Столтенберг признал, что Европа заплатит цену за оказание поддержки Украине
23.05.2022
Перед этой страной встал сложнейший выбор — Россия или Запад
21.02.2022
В США рассказали о заставляющих Россию думать F-35
26.05.2021
The National Interest (США): нет, российская агрессия в Прибалтике не будет повторением крымской модели
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 03:00
  • 1
Об уверенности Запада в победе над Россией в серьезном военном конфликте
  • 04.03 02:13
  • 1
Боевые самолеты шестого поколения появятся у России к 2050 году
  • 04.03 00:47
  • 231
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 03.03 22:55
  • 59795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 21:55
  • 6
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 03.03 19:53
  • 29
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 03.03 19:31
  • 8
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 03.03 19:02
  • 1
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 03.03 15:59
  • 1
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 03.03 15:48
  • 445
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.03 15:31
  • 2
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 03.03 14:41
  • 97
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 03.03 12:24
  • 97
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 02.03 21:42
  • 3
Может идеология в государстве не так уж и плохо?
  • 02.03 13:18
  • 31
В США оценили российские Су-34 с УМПК