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ТАСС

СМИ: Британия из-за Украины усилила подготовку своих солдат к "окопной войне"

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Военнослужащие ВС Великобритании
Военнослужащие ВС Великобритании.
Источник изображения: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

По данным Business Insider, британские власти не уделяли большого внимания подготовке к сражениям в подобном формате во время дислокации своих войск в Ираке и Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Власти Великобритании в результате наблюдения за ситуацией вокруг конфликта на Украине решили усилить подготовку своих солдат к боевым действиям в формате так называемой окопной войны. Об этом сообщил новостной портал Business Insider.

По его данным, британские власти не уделяли большого внимания подготовке к сражениям в подобном формате во время дислокации своих войск в Ираке и Афганистане. Между тем окопы, в которых можно укрыться от атак дронов, стали вновь актуальны на фоне украинского конфликта. В связи с этим их строительству и обороне также начали активнее обучать в других странах НАТО, подчеркивает портал.

Ранее на этой неделе в канцелярии премьера Великобритании Риши Сунака сообщили, что у Лондона нет каких-либо планов, предполагающих крупномасштабное развертывание войск на Украине сверх того небольшого числа военнослужащих, которые уже находятся в стране. В конце 2023 года министр обороны страны Грант Шэппс упоминал о возможности отправки британских военных инструкторов на Украину, однако впоследствии Сунак заявил, что это не планируется делать в ближайшее время. Британские СМИ неоднократно сообщали о том, что на украинской территории действуют небольшие группы британских сил специального назначения, тренирующие бойцов ВСУ. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Ирак
Украина
Проекты
NATO
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