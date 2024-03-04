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Военное обозрение

В Конгрессе США провалилась попытка блокировать поставки Турции истребителей F-16

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Источник изображения: topwar.ru

В американском Конгрессе провалилась попытка, предпринятая представителем республиканцев, заблокировать реализацию сделки между Вашингтоном и Анкарой по продаже Турции истребителей F-16.

Конгрессмен от штата Кентукки Рэнд Пол внес на рассмотрение проект резолюции, согласно которой администрации США предлагалось на законодательном уровне запретить поставку Турции новых самолетов F-16, а также сопутствующего оборудования и вооружений. Кроме того, запрет касался осуществления модернизации уже имеющейся у Анкары военной техники этого типа.

Однако в итоге верхняя палата Конгресса США отклонила эту инициативу. Голосование по этому вопросу продолжается до сих пор, но в настоящее время против вынесения резолюции на рассмотрение верхней палаты Конгресса уже высказалось подавляющее большинство сенаторов. Таким образом, шансы на вынесение резолюции на рассмотрение отсутствуют.

Об одобрении поставок Турции истребителей F-16, а также оборудования для модернизации этих самолетов на общую сумму в 23 миллиарда долларов органы исполнительной власти США объявили в конце января. При этом речь шла о поставке 40 новых самолетов F-16, а также модернизации 79 единиц уже имеющихся у Анкары истребителей этого типа. Кроме того, предполагаются поставки запчастей и различных систем, в том числе связи и навигации.

Несмотря на то что законодательная ветвь американской власти обладает полномочиями в течение 30 дней заблокировать предлагаемые американской администрацией крупные контракты на экспорт вооружений и военной техники, президент США может воспользоваться правом вето в отношении такой резолюции.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
F-16
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