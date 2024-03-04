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Военное обозрение

Американское издание опубликовало условия мирного соглашения Украины с Россией, которое так и не было подписано в апреле 2022 года

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Флаги России и Украины
Флаги России и Украины.
Источник изображения: cit.ua

Мирное соглашение Украины с Россией могло быть подписано в апреле 2022 года, но его подписание так и не состоялось. Условия этого нереализованного соглашения публикует издание The Wall Street Journal.

Соглашение включало в себя несколько условий. Во-первых, Украина могла стать членом Евросоюза, но не должна была становиться членом Североатлантического альянса.

Во-вторых, Россия сохраняла контроль над Крымом, но будущее республик Донбасса решалось бы путем переговоров Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

В-третьих, на территорию Украины ни под каким предлогом не должны были вводиться иностранные войска. Численность самой украинской армии сокращалась до 85 тысяч военных, 342 танков, 519 артиллерийских орудий. Дальность ракет определялась в 40 километров. Но украинские власти требовали сохранить армию численностью 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий.

Кроме того, предусматривалось равное использование русского языка на территории Украины. Киев этот пункт соглашения отказался принимать. Безопасность Украины должны были гарантировать крупные иностранные державы, включая США, Россию, Китай, Францию и Великобританию. Россия хотела включить в число гарантов Белоруссию, а Украина – Турцию. Страны-гаранты должны были бы защищать Украину в случае нападения на нее какой-либо другой страны.

Соглашение не было подписано по инициативе Украины. В то же время, стоит отметить, что эта версия соглашения озвучена американской прессой и не исключено, что в действительности ситуация могла выглядеть несколько иначе.

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Белоруссия
Великобритания
Китай
Россия
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Турция
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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