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Virgin Galactic понадеялась запустить Galactic 07 в срок

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Источник изображения: Фото: Brendan McDermid / Reuters

Компания Virgin Galactic понадеялась запустить миссию Galactic 07 в срок. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Как говорится в финансовом отчете компании, суборбитальный корабль VSS Unity по-прежнему планируется запустить во втором квартале 2024 года. В Virgin Galactic уверены, что реализации заявленных планов не помешает расследование инцидента, произошедшего 26 января в ходе миссии Galactic 06, когда из самолета-носителя VMS Eve после отсоединения от него VSS Unity выпал юстировочный штифт.

Издание напоминает, что миссия Galactic 07 также может стать последним полетом VSS Unity, поскольку в Virgin Galactic решили сосредоточиться на разработке новых суборбитальных кораблей класса Delta, коммерческая эксплуатация которых должна начаться в 2026 году.

О начале коммерческих суборбитальных полетов компания объявила в июне 2023 года.

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Virgin Galactic
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