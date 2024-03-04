Войти
ЦАМТО

BAE Systems обеспечит долгосрочную поддержку ББМ CV-90 ВС Дании

121
0
0
Источник изображения: Фото: mosr.sk

ЦАМТО, 1 марта. BAE Systems объявила о подписании с Организацией оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании (DALO) рамочного соглашения на предоставление в течение 15 лет услуг ремонта и технического обслуживания парка ББМ CV-90 ВС Дании.

В рамках соглашения стоимостью около 400 млн. долл. (3 млрд. датских крон) BAE Systems обеспечит улучшенный уровень боеготовности боевых машин пехоты. Соглашение охватывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию парка из 44 ББМ CV-90 СВ Дании, включая поставку запасных частей.

Как заявил управляющий директор BAE Systems Hagglunds Томми Густафссон-Раск, соглашение обеспечит функциональность парка CV-90 СВ Дании и их эффективное применение в течение продолжительного периода времени.

Боевая машина пехоты CV-90 класса 20-38 т может нести широкий спектр систем вооружения, обеспечивая возможность поражения различных наземных целей. В настоящее время состоят на вооружении или заказаны около 1700 бронемашин в 17 различных вариантах. Общий пробег CV-90 на сегодняшний день превышает 8 млн. км. Десять европейских стран, семь из которых являются членами НАТО, выбрали бронемашину для своих вооруженных сил. ББМ применялись в боевых условиях в Либерии, Афганистане и на Украине.

Как сообщал ЦАМТО, компания BAE Systems Hagglunds заключила контракт на поставку СВ Дании 45 БМП CV-9035 версии Mk.3 в конце декабря 2005 года. Стоимость продажи составила 274 млн. долл.

В декабре 2023 года Министерство обороны Дании сообщило, что Дания и Швеция объединят усилия с целью передачи ВС Украины боевых машин пехоты CV-90 шведского производства на сумму около 2 млрд. датских крон (около 244 млн. долл.).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Дания
Либерия
Украина
Швеция
Компании
BAE Systems
Проекты
CV-90
NATO
Похожие новости
21.02.2024
Туман вокруг НАТО рассеялся окончательно (Proletären, Швеция)
09.02.2023
"Северный поток" взорвали США. Раскрыты подробности тайной операции
15.03.2021
Зоркий глаз, острый сучок
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
18.08.2010
Броненосец из страны троллей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 03:00
  • 1
Об уверенности Запада в победе над Россией в серьезном военном конфликте
  • 04.03 02:13
  • 1
Боевые самолеты шестого поколения появятся у России к 2050 году
  • 04.03 00:47
  • 231
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 03.03 22:55
  • 59795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 21:55
  • 6
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 03.03 19:53
  • 29
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 03.03 19:31
  • 8
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 03.03 19:02
  • 1
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 03.03 15:59
  • 1
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 03.03 15:48
  • 445
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.03 15:31
  • 2
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 03.03 14:41
  • 97
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 03.03 12:24
  • 97
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 02.03 21:42
  • 3
Может идеология в государстве не так уж и плохо?
  • 02.03 13:18
  • 31
В США оценили российские Су-34 с УМПК