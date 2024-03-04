BAE Systems обеспечит долгосрочную поддержку ББМ CV-90 ВС Дании

ЦАМТО, 1 марта. BAE Systems объявила о подписании с Организацией оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании (DALO) рамочного соглашения на предоставление в течение 15 лет услуг ремонта и технического обслуживания парка ББМ CV-90 ВС Дании.

В рамках соглашения стоимостью около 400 млн. долл. (3 млрд. датских крон) BAE Systems обеспечит улучшенный уровень боеготовности боевых машин пехоты. Соглашение охватывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию парка из 44 ББМ CV-90 СВ Дании, включая поставку запасных частей.

Как заявил управляющий директор BAE Systems Hagglunds Томми Густафссон-Раск, соглашение обеспечит функциональность парка CV-90 СВ Дании и их эффективное применение в течение продолжительного периода времени.

Боевая машина пехоты CV-90 класса 20-38 т может нести широкий спектр систем вооружения, обеспечивая возможность поражения различных наземных целей. В настоящее время состоят на вооружении или заказаны около 1700 бронемашин в 17 различных вариантах. Общий пробег CV-90 на сегодняшний день превышает 8 млн. км. Десять европейских стран, семь из которых являются членами НАТО, выбрали бронемашину для своих вооруженных сил. ББМ применялись в боевых условиях в Либерии, Афганистане и на Украине.

Как сообщал ЦАМТО, компания BAE Systems Hagglunds заключила контракт на поставку СВ Дании 45 БМП CV-9035 версии Mk.3 в конце декабря 2005 года. Стоимость продажи составила 274 млн. долл.

В декабре 2023 года Министерство обороны Дании сообщило, что Дания и Швеция объединят усилия с целью передачи ВС Украины боевых машин пехоты CV-90 шведского производства на сумму около 2 млрд. датских крон (около 244 млн. долл.).