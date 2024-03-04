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РИА Новости

В Госдуме заявили о серьезной реакции в случае агрессии НАТО

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В холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Депутат Шеремет заявил, что в случае агрессии НАТО последует серьезная реакция

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае агрессии НАТО на РФ последует серьезная реакция со стороны России.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. По его мнению, если "Украина падет, НАТО вступит в борьбу с Россией".

"Россия не является угрозой для НАТО, но в случае, если альянс осмелится совершить агрессию в отношении нашей страны, то ответ не заставит себя долго ждать. НАТО не является для нас чем-то исторически близким, как Украина, поэтому будет куда серьезная ответная реакция, а последствия для агрессора – намного тяжелее и страшнее. Поэтому Остину не стоит пугать Россию", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, Россия сегодня - самодостаточное государство, способное защитить себя и адекватно ответить любым брошенным вызовам.

"Россия – суверенное государство: было и всегда будет, поэтому не советую натовским горячим головам пытаться нас чем-то напугать и угрожать. Это глупая затея. Россия никого не боится, на НАТО нападать не собирается и осуществлять какие-то экспансии, но и своих территорий и интересы Россия никогда не предаст", - подчеркнул депутат.

В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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