Politico: высказывания Макрона об отправке войск НАТО ухудшили положение Киева

Газета напомнила, что президент Франции в своей политической карьере неоднократно делал заявления, от которых впоследствии ему приходилось отказываться

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск стран НАТО и ЕС на Украину только ухудшили положение Киева. Такое мнение высказывается в материале газеты Politico.

Как отмечает издание, Макрон в своей политической карьере неоднократно делал заявления, от которых впоследствии ему приходилось отказываться. Однако "упоминание возможности отправки войск НАТО" обнаружило "вопиющее непонимание" своих партнеров, а также европейской общественности, которая, пишет Politico, все больше беспокоится по поводу развития событий на Украине.

Теперь, считает газета, чтобы продолжить поддержку Киева, потребуется "коллективная сила убеждения всех европейских лидеров". Попытки же продвинуть идею отправки войск на Украину только повысят риски отказа. Таким образом, делает вывод издание, Киев оказался в "тяжелом положении, не имея достаточного числа военных и запасов снарядов" для серьезной контратаки. Украине остается только ждать в надежде, что в следующем году ситуация изменится, заключает Politico.

26 февраля Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.