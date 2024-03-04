Смогут применять оружие для F-35: Чехия модернизирует истребители Gripen

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Правительство Чехии приняло решение модернизировать самолеты JAS 39 Gripen C/D, находящиеся на вооружении ВВС, чтобы располагать боеспособным парком истребителей до ввода в строй F-35.

Как указывается на сайте Минобороны страны, контракт, ожидаемая стоимость которого превышает один млрд чешских крон [$43,5 млн], призван повысить стандарт эксплуатируемых машин Block 2.1 до уровня Block 2.2.

Соглашение планируется подписать на межправительственной основе со шведскими властями, поскольку формально владельцем этих самолетов является Стокгольм. Чешские ВВС с 2005 года арендуют 14 самолетов Gripen [выплачивая ежегодно примерно $75 млн].

Хотя в сообщение военного ведомства не говорилось об исполнителе работ, в модернизации, скорее всего, примет участие производитель истребителей компания Saab. Приложение к действующему лизинговому договору планируется подписать в первой половине текущего года.

Модернизация самолета предполагает установку системы идентификации «свой-чужой», будут расширены возможности дозаправки в воздухе, которая будет проводиться в любое время суток, и будет интегрировано дополнительное вооружение, приобретенное Прагой для F-35.

Модернизация Gripen позволит продлить срок их службы. Действующее лизинговое соглашение истекает в 2027 году. Однако Прага намерена продлить его до 2035 года, к этому времени в строй войдут 24 заказанных у США самолетов F-35A.