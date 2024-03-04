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ЦАМТО

Lockheed Martin отправила первый самолет-заправщик KC-130J ВВС Германии

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Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

ЦАМТО, 1 марта. Lockheed Martin объявила об отправке в состав французско-немецкой транспортной авиаэскадрильи, размещенной в Эвре-Фовиль, первого самолета-заправщика KC-130J, предназначенного для ВВС Германии.

По информации Jane's Defence Weekly, первый из трех немецких KC-130J покинул предприятие компании в Мариетте (шт.Джорджия) 28 февраля и выполнил перелет во Францию, где присоединился к трем C-130J-30 ВВС Германии и двум C-130J-30 ВКС Франции, а также двум KC-130J ВКС Франции, которые были поставлены ранее.

Как ожидается, поставка двух оставшихся самолетов KC-130J ВВС Германии будет завершена к концу 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2018 года Госдепартамент США одобрил поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" трех самолетов ВТА C-130J-30 "Геркулес" и трех самолетов-заправщиков KC-130J, а также сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость продажи была заявлена в сумме до 1,4 млрд. долл.

В сентябре 2018 года парламент Германии одобрил выделение около 970 млн. евро (1,14 млрд. долл.) на покупку 6 самолетов семейства "Геркулес". Соглашение об их поставке стоимостью 920 млн. долл. было подписано 28 сентября 2018 года. Передача первого C-130J-30 ВВС Германии состоялась в феврале 2022 года. Второй "Супер Геркулес" прибыл в Эвре-Фовиль в июне, третий – в августе 2022 года. Ожидается, что поставка всех самолетов завершится в 2024 году.

ВВС Германии будут применять самолеты для перевозки войск и грузов, дозаправки в воздухе, десантирования в составе французско-немецкой эскадрильи, размещенной в Эвре-Фовиль. Подразделение получит в общей сложности 5 самолетов ВТА C-130J-30 и 5 самолетов-заправщиков KC-130J. ВКС Франции уже приняли все четыре самолета (по два C-130J-30 и KC-130J) в период с января 2018 года по февраль 2020 года.

В составе эскадрильи осуществляется неограниченный обмен самолетами, экипажами и техническим персоналом, а техническая и логистическая поддержка осуществляются на основе общего пула запасных частей и единого контракта на оказание услуг.

Планируется, что полная готовность к боевому применению объединенной транспортной авиаэскадрильи будет достигнута в 2024-2025 годах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Франция
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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