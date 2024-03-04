Эксперт: Шольц отказывается от поставок Taurus из-за отсутствия доверия к Украине

Эксперт университета Осло Фабиан Хоффман считает, что в действительности канцлер Германии боится, что украинцы будут "использовать ракеты Taurus не только на территории Украины, но и против целей в России"

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставлять на Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus связан с его недоверием к киевскому режиму. Такое мнение выразил эксперт университета Осло Фабиан Хоффман в материале новостного портала Focus-online.

"Отказ от поставок не может объясняться техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и особенностями их эксплуатации. Настоящая проблема заключается в недоверии канцлера к Украине", - указал эксперт. Он скептически отнесся к приведенному Шольцем обоснованию отказа, которое заключается в необходимости присутствия немецких военных на Украине для обслуживания техники и связанный с этим риск вовлечения Германии в конфликт.

"Заявление о том, что такое вооружение, как Taurus, предназначенное для экспортного рынка, может обслуживаться только немецким персоналом, не имеет смысла", - добавил Хоффман. Эти ракеты уже находятся на вооружении в Южной Корее и Испании, и в случае необходимости будут обслуживаться местными специалистами. "Украинский персонал мог бы научиться самостоятельно управлять Taurus", - отметил он, пояснив, что на это ушло бы три-четыре месяца.

По мнению эксперта, в действительности Шольц боится, что украинцы будут "использовать ракеты Taurus не только на территории Украины, но и против целей в России", несмотря на то, что Киев неоднократно пытался убедить западных союзников в отсутствии подобных намерений. "Если Украина потеряет доверие западных партнеров, то при отсутствии дальнейших поставок быстро окажется в критической ситуации", - заключил Хоффман.

Ранее Шольц на конференции, организованной агентством DPA, выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт. Канцлер отметил, что "очень раздосадован" "отсутствием баланса" между тем, что Киеву действительно необходимо, и дискуссиями по Taurus.

22 февраля Бундестаг (парламент ФРГ) поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие. В документе говорится, что долгосрочная военная поддержка Украины "включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", чтобы она "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских сил. При этом крылатые ракеты Taurus в тексте прямо не упоминаются.