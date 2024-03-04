Украинское издание назвало количество произведённых с начала 2024 гола FPV-дронов

На Украине продолжается производство FPV-дронов в соответствии с внушительным государственным заказом. Украинская пресса сообщила о том, что начала 2024 года уже произведено большое количество подобных беспилотников.

По данным одного из украинских изданий, произведено 200 тысяч FPV-дронов с начала 2024 года. Ранее планировалось произвести в течение года 1 млн FPV-дронов. Но теперь эта цифра стала значительно выше. Ожидается, что в войска в течение года поставят не менее 2 млн дронов данных типов.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о разработке дронов типа «керыло» и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые должны заменить в ВСУ распространенные «мавики».

Отметим, что украинский режим уделяет большое внимание развитию беспилотной авиации в связи с двумя основными проблемами – нехваткой самолетов и дефицитом артиллерийских боеприпасов. На беспилотные летательные аппараты в этой связи возлагаются большие надежды. В частности, ВСУ применяют их для атак на мирные российские города, а не только для ударов по позициям российских войск на фронте.

В свою очередь, украинские военнослужащие жалуются западным корреспондентам на значительный прогресс российской армии в плане обеспечения воюющих подразделений беспилотными летательными аппаратами и барражирующими боеприпасами, приносящими большой урон ВСУ.