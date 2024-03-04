На страницах американского военного издания Army Recognition вышла статья, в которой описывается значимое для США и их союзников событие. Национальная оборона США обозначает большое достижение в том, что совместное предприятие оборонных гигантов Raytheon из США и израильской компании Rafael Advanced Defense Systems начало строительство нового предприятия стоимостью 63 миллиона долларов.

Как пишет автор статьи в Army Recognition, это оборонно-промышленное производство, расположенное в Ист-Камдене, штат Арканзас, предназначено для поддержки производства ракеты «Тамир» для системы вооружения «Железный купол» и ее варианта, ракеты SkyHunter, которая будет служить Корпусу морской пехоты США и союзникам.

Губернатор вышеупомянутого штата Сара Хакаби Сандерс вместе с чиновниками из своей команды объявила об этой инициативе во время церемонии, подчеркнув значение проекта как для национальной безопасности, так и для экономического развития. Губернатор Сандерс отметила решающую роль объекта в укреплении оборонной инфраструктуры страны в условиях глобальных проблем безопасности.

Эти инвестиции направлены не только на экономический рост, но и на обеспечение безопасности нашей страны во всё более нестабильном мире

- сказала она во время церемонии закладки фундамента предприятия, видимо, считая, что мир с исключительными США во главе, вмешивающимися во внутренние дела других государств, гораздо более стабилен.

Пини Юнгман, исполнительный вице-президент и генеральный директор подразделения противовоздушной и противоракетной обороны Rafael, рассказывает о 18-летнем партнерстве с Raytheon, высоко оценивая приверженность совместного предприятия технологическим инновациям и сотрудничеству в области безопасности.

Создание этого объекта является свидетельством нашего общего видения и стремления защитить граждан Израиля и Америки

— заявил Юнгман, выразив оптимизм в отношении будущего сотрудничества.

Кроме этого, американская пресса обнародовала цифры, заложенные на реализацию проекта. Как уже было отмечено, расходы с общей сложности должны составить 63 миллиона американских долларов. Однако известно, что изначально общий бюджет на новое предприятие планировали уместить в 33 миллиона долларов. Значит ли это, что по современной американской традиции, в итоге не хватит и 63 млн, а смету придётся увеличивать минимум в 1,5 раза?

«Железный купол» — это система ПВО-ПРО, разработанная израильской компанией Rafael, предназначенная для перехвата и нейтрализации ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, выпущенных с дистанций от 4 до 70 километров.