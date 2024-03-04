Украина обвиняет в своих неудачах недостаточную поддержку США, но Вашингтон должен быть осторожным и понимать, к чему приведет конфликт с ядерной державой, пишет ТАС. Если ситуация изменится, Россия вполне может использовать ядерное оружие, особенно в случае угрозы для своей территории.

Дуг Бэндоу

Если так выглядит "неуверенность" Америки, то как пережить ее смелость?

Украина, похоже, проигрывает России на поле боя, а виновата во всем, по мнению многих защитников Киева, Америка. Отбрось она всю осторожность и осмотрительность в поддержке правительства Зеленского, президент России Владимир Путин со своими войсками обратились бы в бегство. Лев упал бы рядом с ягненком.

Два года назад Украина удивила даже своих друзей, отразив бо́льшую часть первоначальных ударов России, из-за чего многие ее сторонники убедили себя в том, что она способна победить. Киеву предлагали фантастические планы по возвращению Донбасса и Крыма, а то и свержению Путина с последующим распадом России.

Все надежды померкли после неудавшегося контрнаступления Украины и последних военных успехов Москвы. Украинский народ вынужден платить ужасную цену. Президент Зеленский недавно озвучил количество погибших украинцев — 31 тысяча, но в это не верит ни один серьезный аналитик. В частном порядке чиновники США оценивают потери в 70 тысяч. Недавние события вкупе с признаниями других членов киевского правительства указывают на куда бо́льшие цифры — в общей сложности полмиллиона убитых и тяжело раненых.

Киеву предстоит нелегкий путь. Страна бедна ресурсами, ее экономика под угрозой, а ВПК ослаблен. Военкомы хватают мирных жителей среднего возраста прямо на улице и отправляют в бой плохо подготовленных призывников. Наблюдается резкий рост внутриполитических и военных разногласий.

Более того, американцы и европейцы все неохотнее поддерживают бессрочные финансовые и военные обязательства своих правительств перед Украиной. Именно эта неуверенность, как утверждают верные последователи киевской пропаганды, ставит под сомнение неизбежную в противном случае победу Украины. Действительно, если бы только Вашингтон не раздумывал и присоединился к кровавой вакханалии европейцев, Зеленский, вероятно, уже наслаждался бы парадом победы на киевской площади Независимости.

Мартин Сандбу (Martin Sandbu) из Financial Times написал: "Явные недочеты Украины являются результатом изначального отказа западных лидеров предоставить Киеву истребители и неспособности воплотить в жизнь обещания в контексте обеспечения боеприпасами". Он обвинил "западных друзей Украины" в нерешительности, которую не спрячешь ни за поддержкой, ни за материальной помощью. "В случае более решительных действий два года назад Украина и Запад оказались бы сегодня в гораздо более выгодном положении", настаивает он. То же самое с санкциями: нужно было ввести их раньше. И наконец, необходимо конфисковать и отправить Киеву российские финансовые резервы.

Так вот в чем дело — в нерешительности Запада! Санбу писал: "Военный и экономический урок состоит в том, что опасно верить в добродетель осторожности, если на практике она означает промедление". Пришло время смелых действий! Не зная броду, суйся в воду! "Зло выигрывает, когда хорошие люди чересчур осторожны. Не повторяйте эту ошибку". Вперед, шагом марш, невзирая на последствия!

Со стороны Украины азарт понятен. Да, нынешний конфликт во многом спровоцировали ее союзники — безрассудным расширением НАТО до российских границ, несмотря на бесчисленные предостережения, — но действия Путина чудовищны с нравственной точки зрения и ужасны с практической. Украинцы имеют право сами решать свою судьбу.

Тем не менее, ни опустошение, ни несправедливость российско-украинского конфликта уникальными не назовешь. Жители Саудовской Аравии и ОАЭ годами убивали мирных жителей Йемена при помощи США. Западный мир игнорировал многолетнюю войну в Демократической Республике Конго, унесшую жизни более пяти миллионов человек. Незаконное вторжение Вашингтона в Ирак на основе ложных заявлений об имеющемся там оружии массового уничтожения привело к гибели сотен тысяч мирных граждан. Американские попытки свергнуть президента Сирии Башара Асада помогли джихадистам-радикалам разных мастей, а нынешняя санкционная политика без всякой причины заставляет сирийский народ нищать. Вокруг много подлости, которая зачастую усугубляется как действиями, так и бездействием Запада — и особенно Америки.

Более того, случайно войны никто не ведет. История имеет длинный список планировавшихся быстрых побед, которые обернулись длительными катастрофами. Все крупные державы полагали, что Первая мировая война будет короткой и "завершится к Рождеству". В США стороны Гражданской войны рассчитывали на одну-две решающие битвы. Ирак при Саддаме Хусейне планировал быстро расправиться с революционным режимом Ирана. Вторжение Америки в Ирак приравнивали к легкой прогулке. Афганская кампания должна была принести союзникам победу в течение нескольких недель. Список можно продолжать бесконечно.

С Украиной дела обстоят гораздо опаснее. Ни одна из вышеперечисленных кампаний не велась против ядерной державы. Сегодня же Вашингтон возглавляет европейцев в жестокой прокси-войне против России на Украине. Все может стать хуже, много хуже. Статус Киева представляет для Москвы жизненно важный интерес — очевидно, достаточно важный для оправдания боевых действий. Действительно, в последние 20 лет многочисленные американские чиновники, в том числе нынешний глава ЦРУ Уильям Бернс, не раз предупреждали сменявшие друг друга администрации, что превращение Украины в форпост НАТО чревато войной.

Масла в геополитический огонь подливает достаточно много стран, так что от всеобъемлющего конфликта нас может отделять малейшая случайность, неосторожность или намерение. Например, правительство Путина может расширить или нарастить действия. Считается, что на данный момент погибли десятки, если не сотни тысяч россиян, и во многих из этих смертей повинны США и Европа, поставляющие оружие Киеву. Москва будет иметь полное право принять ответные меры против Запада за вмешательство в конфликт. Помните, как критики России во главе с тогда еще кандидатом в президенты Джо Байденом требовали прокомментировать утверждение о том, что Москва якобы платила талибам* за убийства американских солдат в Афганистане? На этот раз русские выставят, вероятно, куда более серьезный счет.

Пока Москва верит в победу, у нее есть основания не осуществлять угрозы нанесения ударов по членам НАТО и применения ядерного оружия. Однако если ситуация на поле боя изменится, она вполне может сменить курс, особенно в случае угрозы для своей территории. К тому же, Украина хочет непосредственного вмешательства Америки и европейских стран. Зеленский уже пытался втянуть НАТО в конфликт, когда утверждал, что украинский ракетный удар по Польше нанесла Россия. Западные чиновники даже дышать перестали, пока шло расследование и не была установлена ответственность Киева.

И все же Сандбу призывает Запад отбросить "нерешительность" и ввязаться в украинскую неразбериху.

Да, администрация Байдена по глупости втянула Америку в чужой конфликт, но ее относительная осторожность — как минимум в расширении участия —заслуживает не порицания, а похвалы. Сидя, что называется, у Христа за пазухой, легко требовать решительных действий против Москвы, особенно это касается европейцев. Об отправке войск на Украину вскользь заговорили даже правительственные чиновники, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Но если все пойдет не так, они же отчаянно бросятся к Вашингтону за помощью. Разногласия по поводу недавней шутки Дональда Трампа об уклонении европейских правительств от выделения определенного процента ВВП на оборону заставили союзников Вашингтона признать, как сильно они отстают в военном отношении. Все знают, кто в итоге станет сражаться против России.

Сандбу и другие поборники войны небрежно относятся к деньгам и жизням других. Лучше бы взяли и вступили в ряды вооруженных сил своих стран, а потом рассказали о последствиях, из-за которых рискуют пострадать другие.

Украина сохраняет суверенитет и независимость, но конфликт разрушает ее будущее. Украинцы могут сражаться хоть вечно, но пусть не рассчитывают тогда на американскую поддержку. Вашингтон уже два года потратил на финансирование этого конфликта, и пора бы ему начать акцентировать внимание на его мирном разрешении.

* террористическая организация, запрещенная в России