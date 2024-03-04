На Западе посоветовали не недооценивать военную мощь России (Foreign Policy, США)

На Западе гадают, планирует ли Россия напасть на страны НАТО и сколько лет ей понадобится для подготовки войск, пишет FP. В любом случае недооценивать Москву нельзя, считают эксперты: скорее всего, она нарастит еще более серьезную военную мощь по сравнению с той, что была до 2022 года.

Франц-Стефан Гади (Franz-Stefan Gady)

Сценарии и сроки возможных военных целей Москвы в Европе стали настоящей головоломкой для стратегов альянса

В Европе и недели не проходит без очередного серьезного предупреждения о рисках нападения России на кого-то из членов ЕС, особенно если Украина проиграет в конфликте. "Мы должны принять во внимание, что Владимир Путин однажды может даже напасть на страну НАТО", — заявил в январском интервью газете Tagesspiegel министр обороны Германии Борис Писториус. За два месяца до этого он предупреждал, что армия ФРГ должна быть "способна вести оборонительную войну".

Аналогичное заявление о необходимости "готовиться к войне" прозвучало от главнокомандующего шведской армией генерала Микаэля Бюдена (Micael Bydén), а британский генерал Патрик Сандерс, в свою очередь, назвал соотечественников частью "довоенного поколения", которому в не столь отдаленном будущем, вероятно, предстоит воевать с Россией. Эти опасения возникли в результате усилий возможного кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, который на одном из предвыборных митингов заявил, что будет "поощрять" русских "делать все, что они, черт возьми, захотят" со всеми европейскими членами НАТО, которые не желают тратиться на оборону.

После такого рода заявлений обычно идет оценка способности России быстро восстановить потерянные на Украине силы и технику, чтобы напасть на НАТО. Писториус считает, что это займет "пять-восемь лет", а уходящий в отставку глава эстонской военной разведки подсчитал, что достаточно будет и четырех. "Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность пятую статью и солидарность НАТО", — заявил министр обороны Дании. Ну, а агентство внутренней безопасности Польши полагает, что Москва восстановит силы уже через три года.

Все эти публичные высказывания призваны побудить Европу к действиям в плане сдерживания и самозащиты перед лицом будущей военной агрессии. И это работает. Среди немцев, например, более 80% выступают за наращивание военных сил спустя многие годы пренебрежения ими.

Но призывы готовиться к возможной войне вызывают резонный вопрос: чего именно хочет Россия? И как Европе, в свою очередь, предусмотреть все непредвиденные обстоятельства?

Главным приоритетом НАТО с точки зрения будущей неядерной войны с Россией остается защита граничащих с ней прибалтийских стран: Эстонии, Латвии и Литвы. Военные стратеги альянса рассматривают различные сценарии: российские войска могут предпринять как полномасштабное вторжение, так и оккупировать небольшие территории этих стран с целью проверки и подрыва готовности НАТО вступиться за небольшое пограничное государство в борьбе против ядерной державы, особенно если готовность США защищать Европу окажется под вопросом. Чтобы усложнить организационно-плановую работу, российская кампания может включать в себя любую комбинацию ударов с применением обычных видов оружия, ядерных угроз для удержания НАТО от помощи атакуемой стране, а также нетрадиционных мер, таких как кибератаки, дезинформационная деятельность и саботаж внутри альянса с целью ослабления его решимости.

В контексте оккупации стран Балтии военные стратеги НАТО также рассматривают возможность атаки или оккупации Россией стокилометрового Сувалкского коридора вдоль литовско-польской границы между Белоруссией и российским Калининградом на Балтийском море. В случае войны российские войска могут оккупировать этот участок, отрезав Эстонию, Латвию и Литву от остальной НАТО. Такая военная акция может пройти при поддержке "активных мер", которые беспокоят этнических русских в странах Балтии, еще сильнее ослабляя позиции НАТО в регионе.

По умолчанию эти сценарии предполагают намерение Москвы испытать сплоченность и решимость НАТО с помощью одной из вариаций стратегии "эскалация ради деэскалации". Идея в том, что Россия быстро захватит территорию НАТО в одной или нескольких странах Балтии, поставит альянс перед свершившимся фактом, а затем заставит отступить перед лицом ядерной угрозы. Если НАТО согласится, ее авторитет будет подорван навсегда. Подобный сценарий может включать раннее применение Россией на поле боя маломощного тактического ядерного оружия, чтобы принудить альянс к прекращению боевых действий.

К этому разнообразию обычных, ядерных и гибридных сценариев добавьте неопределенность в отношении исхода российско-украинского конфликта, вопрос о масштабах наращивания объёма оборонных расходов Москвы и ее способности к перевооружению, а также продолжающуюся на Западе путаницу в отношении оборонных бюджетов, численности сил и дальнейших обязательств Вашингтона перед альянсом — и получите настоящую головоломку для организационно-плановой работы альянса.

Каждый сценарий потребует разных военных (и невоенных) возможностей и численности сил с обеих сторон. Еще сильнее планирование усложняет разницы в оценке российской угрозы стран-членов НАТО в зависимости от ряда факторов, включая географическую близость и военные потенциалы. России куда проще восстановить такую военную мощь, которой было бы достаточно для сокрушения стран Балтии с их ничтожными военными возможностями, нежели организовывать длительную сухопутную кампанию в Польше — возможно, при участии Германии — с целью захвата и защиты Сувалкского коридора.

Требования обороны в условиях гибридной войны сильно отличаются от противодействия крупномасштабным вооруженным ударам по территории НАТО. И то, и другое вызывает серьезную озабоченность у стран Балтии и Польши, в отличие от стран, не имеющих общей с Россией границы — первый фактор волнует их больше фактического вторжения. В свою очередь, внимание Берлина к гибридным угрозам помогает объяснить вялые темпы восстановления его неядерных вооруженных сил. Спустя два года после начала российской спецоперации Германия все никак не перебросит в Литву одну-единственную боеспособную бригаду.

Учитывая, разницу в сценариях и восприятии угроз странами НАТО, блоку сложно назвать реалистичные единые сроки готовности российских сил угрожать кому-то за пределами Украины. Западным оборонным стратегам до сих пор неясно, когда там прекратятся основные боевые действия и какие потери в живой силе и технике Россия к тому времени понесет. Другие вопросы: что Россия может восстановить и воссоздать, что ей по карману, учитывая размер ее экономики, к каким технологиям она получит доступ и привлечет ли необходимые человеческие ресурсы к ВПК и самой армии? Все они бурно обсуждаются в западных аналитических и разведывательных сообществах.

Судя по публичным заявлениям Москвы, она, скорее всего, собирается нарастить куда более серьезную военную мощь по сравнению с той, что была до 2022 года. В то же время ей еще предстоит обнародовать новую 10-летнюю программу производства и закупок вооружений для поддержки такой армии. По мнению некоторых аналитиков, в ближайшем будущем с финансированием проблемы вряд ли возникнут, но России будет крайне сложно привлекать необходимые человеческие ресурсы из-за нехватки квалифицированной рабочей силы и общего сокращения трудоспособного населения. Значительное расширение оборонной промышленности может оказаться затруднительным из-за хронической нехватки инвестиций и отсутствия доступа к достаточному объему различных комплектующих.

Но это мало что говорит об истинных планах России на будущее и тех боевых методах, что она может выбрать для их реализации. Вопрос открыт: являются ли вышеописанные сценарии для Прибалтики реалистичным отражением намерений и возможностей России?

Несмотря на всю неопределенность, недооценивать военную мощь России — большая ошибка. НАТО не следует расслабляться из-за низкой продуктивности российских солдат на Украине. Да, они не смогли решительно превзойти украинцев в вооружении и провести быстрые танковые удары, которые поставили бы силы НАТО перед свершившимся фактом в Прибалтике. Также Россия до сих пор воздерживается от применения в ходе конфликта тактического ядерного оружия.

В то же время российские военные доказали свою стойкость в сложных боевых условиях, продемонстрировали готовность нести потери и сохранили способность ослаблять украинские силы и идти в наступление. Так что даже если стратеги НАТО сочтут российский блицкриг против стран Балтии маловероятным сценарием, в ближайшие годы недооценивать Россию будет опасно. Здравый смысл подсказывает, что блоку необходимо подготовиться ко множеству сценариев и не удивляться, когда Москва совершит нечто такое, что большинство европейцев считало до этого немыслимым (как в 2022 году).

Франц-Стефан Гади — старший научный сотрудник-консультант Международного института стратегических исследований и старший научный сотрудник по вопросам обороны в Центре новой американской безопасности.