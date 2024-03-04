Китайский авианосец Liaoning отправился на ходовые испытания

При содействии нескольких буксиров китайский авианосец Liaoning отправился с верфи Далянь на ходовые испытания, которые продлятся ориентировочно до 9 марта. При этом на его палубе находятся ранее уже замеченные полномасштабные макеты истребителей J-35 (палубная версия J-31) и J-15.

Длительный капитальный ремонт, вероятно, позволит китайскому «стелс»-самолету нового поколения [J-35] работать на авианосце

- полагают в издании Global Times.

Это первый выход в море корабля с тех пор, как он прибыл на верфь для технического обслуживания и модернизации год назад, 28 февраля 2023 года. В течение этого времени он подвергся значительным изменениям, полагают эксперты.

Ожидается, что авианосец сменит свою роль, став вместо учебного вымпела боевым кораблем

- говорится в издании.

Предполагается, что третий китайский авианосец Fujian, оборудованный электромагнитной катапультой, будет нести на борту «стелс»-истребитель J-35. Судя по всему, получат этот самолет в свой боевой арсенал и первые два авианосца, Liaoning и Shandong, которые используют трамплины для облегчения взлета.

Размещение на палубе J-35 существенно повысит боевые возможности авианосцев ВМС НОАК

- считают китайские эксперты.

Как поясняют западные обозреватели, тандем J-35 и J-15 станет грозной силой: «стелс»-истребитель будет заниматься завоеванием превосходства в воздухе, а J-15 отвечать за уничтожение кораблей противника, нанося по ним удары ПКР.