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Военное обозрение

«Меняют правила игры»: Минобороны Франции назвало объём поставок ВСУ бомб A2SM

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Источник изображения: topwar.ru

Франция оказывает активную военную помощь ВСУ, безупречно выполняя все свои обещания в полном объёме. Об этом заявил министр обороны Себастьян Лекорню:

Мы с самого начала делаем то, о чем заявляли, не попадая в ловушку [болтунов].

Ранее, в январе текущего года, военное ведомство пообещало ежемесячно передавать ВСУ по 50 бомб типа A2SM. Со слов его главы, данная цель была достигнута.

Мы вложили деньги и провели инженерные работы для адаптации A2SM к советским самолетам Сухого [Су-24] и МиГ [МиГ-29]. Эти бомбы, выражаясь на плохом французском языке, меняют правила игры в военной сфере

- отметил министр, указав, что теперь ВСУ каждый месяц получают по 50 боеприпасов данного типа.

A2SM (другое название - AASM Hammer) – это бомбы с комплексом планирования и коррекции полета, подобно российским УМПК. Их изготовлением занимается французский концерн Safran. Они создаются на базе обычных свободно падающих бомб, в том числе Mk 82 весом 250 кг и BLU 109 и Mk 8 массой 1 тонну.

Система наведения, расположенная в носовой части, может быть представлена в трех вариантах: спутниковая, тепловизионная или полуактивная лазерная. Дальность действия составляет: для версии бомбы весом в 1 тонну – до 70 км при высотном сбрасывании, и от 20 до 100 км при сбросе с малой высоты; в варианте массой 250 кг – 50-60 км при сбросе с большой высоты и до 15 км при сбросе с малой. Как заявляет производитель, имеется возможность подрыва в воздухе без прямого контакта с целью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Су-24
Компании
Safran
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