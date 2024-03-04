«Меняют правила игры»: Минобороны Франции назвало объём поставок ВСУ бомб A2SM

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Франция оказывает активную военную помощь ВСУ, безупречно выполняя все свои обещания в полном объёме. Об этом заявил министр обороны Себастьян Лекорню:
Ранее, в январе текущего года, военное ведомство пообещало ежемесячно передавать ВСУ по 50 бомб типа A2SM. Со слов его главы, данная цель была достигнута.
- отметил министр, указав, что теперь ВСУ каждый месяц получают по 50 боеприпасов данного типа.
A2SM (другое название - AASM Hammer) – это бомбы с комплексом планирования и коррекции полета, подобно российским УМПК. Их изготовлением занимается французский концерн Safran. Они создаются на базе обычных свободно падающих бомб, в том числе Mk 82 весом 250 кг и BLU 109 и Mk 8 массой 1 тонну.
Система наведения, расположенная в носовой части, может быть представлена в трех вариантах: спутниковая, тепловизионная или полуактивная лазерная. Дальность действия составляет: для версии бомбы весом в 1 тонну – до 70 км при высотном сбрасывании, и от 20 до 100 км при сбросе с малой высоты; в варианте массой 250 кг – 50-60 км при сбросе с большой высоты и до 15 км при сбросе с малой. Как заявляет производитель, имеется возможность подрыва в воздухе без прямого контакта с целью.