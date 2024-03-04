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ТАСС

Батальон "Восток" испытывает новый БПЛА с увеличенной дальностью полета

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Беспилотник будет оснащен полезной нагрузкой весом до 5 кг

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Батальон "Восток" (Донецкая Народная Республика) ведет испытания нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа из пенополистирола с дальностью полета свыше 40 км. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) "Восток".

"Батальон "Восток" ведет испытания нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Увеличиваем дальность полета, сейчас этот показатель составляет уже более 40 км. Корпус аппарата изготовлен из пенополистирола. Новый беспилотник будет отличаться низкой стоимостью в производстве", - рассказали в организации.

Беспилотник будет оснащен полезной нагрузкой весом до 5 кг. "После завершения испытаний батальон "Восток" сразу начнет применять новый аппарат в зоне спецоперации. Все передовые технологии и идеи конструкторского бюро очень быстро апробируются батальоном и идут в серию. Радует, что этот процесс получилось отладить и сделать непрерывным", - отметили в КБ.

КБ "Восток" является разработчиком новой беспилотной ударной платформы "Скальпель". Барражирующий боеприпас применяется в зоне спецоперации с 2023 года. 

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