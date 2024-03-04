Эксперт: испытания ЗРС С-500 показали, что РФ отразит атаки гиперзвуковых средств США

Бывший заместитель главкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев сообщил, что состояние средств ВКН Соединенных Штатов "постоянно отслеживает российская разведка"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Успешные испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей" разработки Концерна ПВО "Алмаз-Антей" подтвердили ее готовность отражать атаки всей номенклатуры средств воздушно-космического нападения (ВКН) США. Об этом ТАСС сообщил бывший заместитель главкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

"Проведенные на днях успешные полигонные испытания ЗРС С-500 по перехвату гиперзвуковой цели подтвердили ее готовность противостоять любым угрозам со стороны воздушно-космических средств вероятного противника, и в первую очередь - США", - сказал он.

"Идет постоянная доработка и совершенствование "Прометея" и других систем, состоящих на вооружении российских Воздушно-космических сил. Для подтверждения выполнения промышленностью технических заданий Минобороны регулярно проводятся соответствующие полигонные испытания по перехвату имитаторов реальных целей", - отметил генерал.

По его словам, состояние средств ВКН США "постоянно отслеживает российская разведка". Как только от нее поступают данные о появлении новых средств ВКН противника, Минобороны передает эту информацию промышленности с тем, чтобы она быстро доработала имеющиеся и перспективные системы с последующими их испытаниями.