Войти
ТАСС

Эксперт: испытания ЗРС С-500 показали, что РФ отразит атаки гиперзвуковых средств США

138
0
0
Айтеч Бижев
Айтеч Бижев.
Источник изображения: rt-online.ru

Бывший заместитель главкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев сообщил, что состояние средств ВКН Соединенных Штатов "постоянно отслеживает российская разведка"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Успешные испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей" разработки Концерна ПВО "Алмаз-Антей" подтвердили ее готовность отражать атаки всей номенклатуры средств воздушно-космического нападения (ВКН) США. Об этом ТАСС сообщил бывший заместитель главкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

"Проведенные на днях успешные полигонные испытания ЗРС С-500 по перехвату гиперзвуковой цели подтвердили ее готовность противостоять любым угрозам со стороны воздушно-космических средств вероятного противника, и в первую очередь - США", - сказал он.

"Идет постоянная доработка и совершенствование "Прометея" и других систем, состоящих на вооружении российских Воздушно-космических сил. Для подтверждения выполнения промышленностью технических заданий Минобороны регулярно проводятся соответствующие полигонные испытания по перехвату имитаторов реальных целей", - отметил генерал.

По его словам, состояние средств ВКН США "постоянно отслеживает российская разведка". Как только от нее поступают данные о появлении новых средств ВКН противника, Минобороны передает эту информацию промышленности с тем, чтобы она быстро доработала имеющиеся и перспективные системы с последующими их испытаниями. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
16.11.2021
Дальность действия ракет С-550 увеличат
09.04.2018
Гроза "стелс"-целей и спутников: что известно о новой системе ПВО России С-500
02.11.2017
Небесный "зонтик": как охраняется небо Москвы
26.03.2012
Есть отнюдь не мифический "Антей" в нашем Отечестве
17.05.2011
Космические войны будущего
21.09.2009
С-500 создадут в ближайшие 5 лет
13.08.2009
Полеты ВВС «во сне и наяву»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 03:00
  • 1
Об уверенности Запада в победе над Россией в серьезном военном конфликте
  • 04.03 02:13
  • 1
Боевые самолеты шестого поколения появятся у России к 2050 году
  • 04.03 00:47
  • 231
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 03.03 22:55
  • 59795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 21:55
  • 6
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 03.03 19:53
  • 29
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 03.03 19:31
  • 8
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 03.03 19:02
  • 1
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 03.03 15:59
  • 1
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 03.03 15:48
  • 445
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.03 15:31
  • 2
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 03.03 14:41
  • 97
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 03.03 12:24
  • 97
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 02.03 21:42
  • 3
Может идеология в государстве не так уж и плохо?
  • 02.03 13:18
  • 31
В США оценили российские Су-34 с УМПК