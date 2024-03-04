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ТАСС

В Британии заявили о необходимости перейти к политическому разрешению конфликта на Украине

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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: © Fotolia / Stefan Ataman

Замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад заявил, что Лондон продолжит поддерживать киевские власти

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Правительству Великобритании следует взять курс на поиск политико-дипломатического решения конфликта на Украине вместо разжигания войны. Об этом заявил член Палаты лордов британского парламента Роберт Скидельски в ходе обсуждения ситуации на Украине с участием замглавы МИД Соединенного Королевства Тарика Ахмада.

"Я пытаюсь понять логику позиции правительства. Оно до сих пор ожидает полной победы Украины в виде возврата территорий, потерянных с 2014 года? Если это так, может ли замминистра подтвердить, что это по-прежнему позиция правительства? Большинство экспертов теперь не считают, что это реальный сценарий. Не следует ли правительству привязать поддержку Украины к публичному подталкиванию к переговорному решению, которое продвигают многие страны в мире, пока еще сохраняются рычаги влияния на ситуацию, в том числе для того, чтобы избежать ненужного убийства тысяч украинцев и россиян?", - спросил Скидельски.

В ответ на его вопрос Ахмад заявил, что Лондон продолжит поддерживать киевские власти, а также призвал РФ "остановить войну". 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
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